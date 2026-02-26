Mi cuenta

Santiago de Compostela

Santiago modifica desde este jueves el sentido de circulación en Xaquín Díaz de Rábago

El último tramo de la vía, junto al centro de donación de sangre ADOS, pasará a ser de sentido único

Eladio Lois
Eladio Lois
26/02/2026 06:54
El Concello de Santiago de Compostela modificará a partir de este jueves 26 de febrero el sentido de circulación en la rúa de Xaquín Díaz de Rábago, en el entorno del centro de donación de sangre ADOS.

Según ha informado el Ayuntamiento, el último tramo de la calle pasará a tener un único sentido de circulación, desde la entrada al centro ADOS hasta la rúa de José María Suárez Núñez. Como consecuencia de este cambio, ya no se podrá acceder a Xaquín Díaz de Rábago desde la rúa de Suárez Núñez. 

La modificación afecta al tramo final de la vía, donde se ubica el centro de donación, y supone una reorganización del tráfico rodado en esta zona de la ciudad.

