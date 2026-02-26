Santiago modifica desde este jueves el sentido de circulación en Xaquín Díaz de Rábago

Xaquín Díaz de Rábago cambiará su sentido de circulación este 26 de febrero Maps

El Concello de Santiago de Compostela modificará a partir de este jueves 26 de febrero el sentido de circulación en la rúa de Xaquín Díaz de Rábago, en el entorno del centro de donación de sangre ADOS.

Según ha informado el Ayuntamiento, el último tramo de la calle pasará a tener un único sentido de circulación, desde la entrada al centro ADOS hasta la rúa de José María Suárez Núñez. Como consecuencia de este cambio, ya no se podrá acceder a Xaquín Díaz de Rábago desde la rúa de Suárez Núñez.

La modificación afecta al tramo final de la vía, donde se ubica el centro de donación, y supone una reorganización del tráfico rodado en esta zona de la ciudad.