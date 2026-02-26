Santiago acolle unha concentración pola blindaxe constitucional das pensións
A mobilización, promovida pola Plataforma para a Defensa das Pensións Públicas, entregou 30.000 sinaturas na Valedora do Pobo
Este xoves 26 de marzo celebrouse unha concentración en Santiago as 11.30 h, pola Blindaxe Constitucional das Pensións. Entregaronse 30.000 sinaturas na Valedora do Pobo. A concentración realizouse como parte do Día Nacional das Pensións organizado por MERP, con concentracións en case cen vilas e cidades de todo o país.
A MERP (Plataforma para a Defensa das Pensións Públicas) está formada por máis de 500 organizacións, das cales están presentes en uhas 40 organizacións de sectores e tendencias ideolóxicas moi diversas, entre as que se inclúensindicatos como USO, GHESTA e FeSP, a FLGTBI+ (Fundación pola Liberdade Transxénero, Gai, Bisexual e Bisexual), a Asociación Española de Escritores, asociacións veciñais de todo o país, plataformas polo dereito á vivenda, e outras.
Tamén hoxe fíxose público un Manifesto asinado por 100 expertos xurídicos, que avala a proposta da MERP de que o sistema público de pensións sexa recollido na Constitución como un dereito fundamental, para que non perda poder adquisitivo nin se privatice total ou parcialmente. Entre os asinantes atópanse profesores de Dereito Constitucional como Javier Pérez Royo, José Asensi Sabater e Miguel Ángel García Herrera, e outros xuristas con ampla experiencia,como Baltasar Garzón, Carlos Jiménez Villarejo, Cristina Almeida, Diego López Garrido e José Antonio. Martín.Pallín ou Manuela Carmena.
Na concentración celebrouse que o MERP (Movemento pola Protección das Pensións) xa recolleu máis de dous millóns e medio de sinaturas a nivel nacional, seguramente a causa que máis sinaturas reuniu nas últimas décadas. Estas sinaturas foron entregadas aos Defensores do Pobo do Estado e aos Defensores do Pobo de cada Comunidade Autónoma. Nos últimos días entregáronse sinaturas nas oficinas dos Defensores do Pobo de: Galicia, País Vasco, Asturias, Aragón, Cataluña, Comunidade Valenciana, Murcia e Canarias.