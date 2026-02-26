O Teatro Principal proxecta un documental sobre a mocidade migrante para combater os discursos do odio
A iniciativa da Unidade Municipal de Atención ás Migracións e do Foro Galego da Inmigración inclúe a proxección de 'Adeus vista dos meus ollos'
O Teatro Principal acollerá este xoves, a partir das 19.00 horas, a proxección do documental “Adeus vista dos meus ollos”, un traballo da profesora Marisa Moreda que lle deu voz ao alumnado inmigrante para mostrar o seu proceso de integración no sistema educativo galego e visibilizar as súas historias e as súas vivencias persoais.
Darlle voz ás persoas migrantes, sobre todo ás máis novas, e frear os discursos do odio que están a callar tamén entre a mocidade. Son os obxectivos da actividade impulsado pola Unidade Municipal de Atención ás Migracións en colaboración co Foro Galego da Inmigración, e que hoxe presentou a concelleira María Rozas.
A profesora que realizou o traballo, que participou na rolda de prensa, explicou que o seu documental “naceu nas aulas, da necesidade de darlle voz a mocidade silenciada, porque ninguén elixe migrar pero os nenos e nenas menos”. Marisa Moreda mostrouse convencida de que a mellor maneira de confrontar o discurso do odio “é desde a emoción, desde a experiencia persoal destes mozos e mozas”
Despois da proxección do documental no Teatro Principal, haberá tamén unha charla coloquio con algúns dos rapaces e rapazas protagonistas do documental sobre a realidade da mocidade migrante. Tamén actuará o grupo musical Zavala. A actividade é de balde, con entrada libre ata completar aforo.
Mediación escolar
María Rozas aproveitou a rolda de prensa para dar conta dun proxecto que a UAMI desenvolveu nos últimos meses en centros educativos de Santiago, dirixido a alumnado de 6º de Primaria. Trátase dun programa de formación inicial en mediación escolar, para promover a convivencia positiva e o respecto pola diversidade cultural.
A educadora social Paula Aller, responsable do programa, explicou que desde a UAMI facilitouse unha formación inicial, para que despois desde as propias aulas se poidan consolidar equipos de mediación co propio alumnado, que actúen como referente de convivencia e resolución pacífica de conflitos. Nestas sesións, o equipo técnico da Unidade de Atención ás Migracións fixo un traballo de sensibilización, “mostrando como a desinformación reforza mitos e perxuízos sobre a migración”.
Na iniciativa participaron máis de 250 alumnos e alumnas de 6º de Primaria, de seis colexios da cidade (Mestre Rodríguez Xixirei, Vite, Lamas de Abade, Roxos, Emma e Os Remedios), que trasladaron o seu desexo de repetir a intervención e ampliar a formación.