O PP acusa o goberno local de falta de rumbo na xestión do contrato da auga
Os populares critican que o executivo de BNG e CA votase en contra da proposta sobre o modelo de xestión do ciclo integral da auga debatida no pleno municipal
O Partido Popular de Santiago denuncia a “insólita estratexia de fuxida cara adiante” do goberno municipal tras o sucedido no pleno de hoxe arredor do contrato da auga. A proposta saíu adiante cos votos favorables do PSOE e das concelleiras non adscritas, o voto en contra do goberno de BNG e CA e a abstención do Partido Popular. Sen embargo, lonxe de asumir a súa responsabilidade política, o executivo local pretende agora trasladar á oposición un suposto bloqueo que en realidade nace do seu propio posicionamento.
“O verdadeiramente sorprendente é que quen vota en contra do contrato que promove é o propio goberno, e aínda así pretende responsabilizar ao resto”, sinalan os populares.
Desde o PP lembran que era obriga do executivo municipal construír os consensos necesarios para sacar adiante o modelo que defenden, neste caso un sistema de xestión mixta en lugar do réxime de concesión. “Se o goberno non cre no modelo de concesión, non pode pretender que sexa o Partido Popular quen lle facilite aprobar un contrato que nin sequera conta co seu respaldo político”, explican.
Os populares consideran que o sucedido evidencia a falta de rumbo do executivo local nun asunto estratéxico para a cidade, e lamentan tamén as declaracións realizadas pola tenente de alcaldesa durante o debate plenario.