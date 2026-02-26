O Pleno bloquea unha saída ao contrato do ciclo integral da auga tras a abstención do PP
A falta de acordo impide avanzar na renovación do modelo de xestión dun servizo en precario desde hai sete anos no Concello de Santiago de Compostela
A abstención do Partido Popular na sesión plenaria deste xoves 26 de febreiro no Concello de Santiago bloqueou a procura dunha solución para a xestión do ciclo integral da auga, cuxo contrato leva xa sete anos en precario.
O Goberno encabezado polo BNG dirixiu os seus esforzos nos últimos dous anos á renovación do modelo de xestión do ciclo integral da auga, un servizo básico para a cidadanía compostelá que acumula problemas derivados da precariedade do contrato. Esta precariedade impidea cometer renovacións das redes, amplialas e modernizar o servizo.
A proposta que se debatía en Pleno non era a elixida polo BNG, que en todo momento amosoua súa preferencia pola fórmula dunha empresa mixta de maioría municipal. Fórmula que está avalada polo informe técnico da Cátedra da Auga da Universidade da Coruña, que a estimaba como a máis equilibrada para as necesidades de Santiago de Compostela.
Porén, a proposta que o Goberno trasladaba ao Pleno foi a acordada no seo da comisión especial. Nesta comisión, o Partido Popular adoptou unha postura a prol da concesión que contradixo hoxe no Pleno, facendo que decaese a proposta que apoiara anteriormente. O Goberno municipal, atendendo á vontade maioritaria da comisión e co obxectivo de resolver a situación polo ben do servizo e da cidadanía compostelá, trasladara esta proposta a Pleno para a súa deliberación. Se ben o voto do grupo municipal do BNG na sesión de hoxe foi contrario ao modelo de concesión, o Goberno local manifestou claramente que democraticamente aceptaba executar a opción que o Plenodecidise.
A alcaldesa de Compostela, Goretti Sanmartín, criticou a hipocrisía do Partido Popular neste asunto, asegurando que actúa “como diría o refrán castelán: ‘como o perro del hortelano’” sobre a cuestión do ciclo da auga. “O único obxectivo do PP é obstaculizar o goberno, coa veciñanza de Santiago sempre no último lugar da lista de prioridades”, engadiu a rexedora durante a súa intervención. “Unha estratexia de terra queimada”, sinalou, que pasa por riba da gravidade da situación do contrato da auga.