O papel da Real Filharmonía de Galicia na vida cultural compostelá, a debate no Ateneo este xoves
Baldur Brönnimann e José Antonio Domínguez Varela participarán nun faladoiro aberto arredor da traxectoria e os retos da formación musical
O Ateneo de Santiago celebrará este xoves, 26 de febreiro, ás 19.30 horas, no Salón de Actos Isaac Díaz Pardo (Praza de Salvador Parga, 4-2º), un faladoiro titulado «A Real Filharmonía de Galicia», centrado na análise do papel que a orquestra desempeña na vida cultural da capital galega.
A sesión contará coa participación de Baldur Brönnimann, director da Real Filharmonía de Galicia, e de José Antonio Domínguez Varela, xerente do Consorcio de Santiago, e será retransmitida en directo a través de Radio Ateneo Podcast, facilitando así o acceso tamén ao público que non poida asistir presencialmente.
Unha institución fundamental na programación estable de Santiago
O encontro pretende ofrecer unha reflexión aberta sobre a traxectoria, o presente e os retos de futuro dunha das principais institucións culturais da cidade. Ao longo da conversa abordaranse cuestións como o seu papel na dinamización cultural de Compostela, a proxección exterior da orquestra e os vínculos que mantén co tecido social e institucional.
Tamén se analizará a relevancia da música clásica dentro da programación estable da capital galega e a súa capacidade para atraer públicos diversos, contribuíndo á consolidación de Santiago como referente cultural.
Visión artística e institucional
Baldur Brönnimann, á fronte da Real Filharmonía de Galicia, desenvolveu unha destacada carreira internacional como director, achegando unha perspectiva artística global sobre a evolución da formación.
Pola súa banda, José Antonio Domínguez Varela aportará a visión institucional desde o Consorcio de Santiago, entidade clave no sostemento e impulso de proxectos culturais estratéxicos na cidade.