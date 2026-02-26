Mi cuenta

Santiago de Compostela

O COAG Santiago convoca os Premios Próximos 2026 para recoñecer a arquitectura do sur da provincia

O prazo de presentación abrirase do 1 ao 31 de marzo e inclúe obras dos 32 concellos da demarcación

Eladio Lois
Eladio Lois
26/02/2026 06:56
'2 vivendas pareadas', un dos proxectos gañadores da última edición dos Premios Próximos
'2 vivendas pareadas', un dos proxectos gañadores da última edición dos Premios Próximos
COAG
A Delegación de Santiago do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) convocou a II edición dos Premios de Arquitectura Próximos 2026, uns galardóns que buscan recoñecer o labor conxunto de arquitectos, promotores e demais axentes implicados no proceso edificatorio para acadar obras de calidade arquitectónica no ámbito territorial máis próximo á capital galega.

Os premios toman o seu nome do ciclo de conferencias Próximos, organizado pola delegación compostelá para dar a coñecer traballos arquitectónicos da contorna máis próxima, tanto polo emprazamento das obras como polos estudos profesionais ou o contexto no que se desenvolven.

Visita ás instalacións do coworking de Brión, xestionado pola Asociación Darredor, coa participación da Deputación da Coruña e do Concello de Brión

O coworking de Brión reforza os seus obradoiros con 13.500 euros para impulsar conservas artesanais

Arquitectura de proximidade e recoñecemento colectivo

Co obxectivo de achegar a arquitectura á cidadanía, o COAG Santiago impulsa estes premios como unha fórmula para poñer en valor o traballo ben feito e a imprescindible implicación dos distintos axentes que interveñen nun proxecto arquitectónico.

O criterio de selección será determinado por un xurado de recoñecido prestixio, que poderá valorar a totalidade dunha obra ou proxecto ou ben un aspecto concreto que achegue un carácter singular, como a tipoloxía, a innovación tecnolóxica, o baixo custo ou a implantación no territorio.

Obras en 32 concellos do sur da provincia

Poderán optar aos galardóns proxectos redactados ou obras finalizadas situadas no ámbito da delegación de Santiago, que comprende 32 concellos do sur da provincia da Coruña, entre eles Santiago de Compostela, Ames, Teo, Brión, Noia, Muros, Ribeira ou Padrón.

O fallo do xurado farase público durante o mes de maio e a entrega de diplomas celebrarase en xuño.

