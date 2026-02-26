Mi cuenta

Santiago de Compostela

Más de cien jóvenes músicos llenarán el Gaiás con un concierto gratuito

La Orquestra Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música de Santiago compartirá escenario con la Academia Costa Cabral de Oporto este 28 de febrero en la Cidade da Cultura

Eladio Lois
Eladio Lois
26/02/2026 11:36
La sinfónica del Conservatorio de Santiago y la Academia Costa Cabral se unen este viernes en el Gaiás
La sinfónica del Conservatorio de Santiago y la Academia Costa Cabral se unen este viernes en el Gaiás
Cedida
La Cidade da Cultura acogerá este sábado 28 de febrero, a las 19.00 horas, un concierto conjunto protagonizado por la Orquestra Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela y la orquesta de la Academia Costa Cabral de Oporto.

La cita tendrá lugar en la Sala de Convencións do Edificio Cinc y reunirá a más de un centenar de intérpretes en un espectáculo que pondrá el foco en grandes obras del repertorio lírico y escénico inspiradas en relatos míticos, legendarios y fantásticos. 

Un viaje musical por historias universales

El programa incluye piezas de fuerte carga dramática como Hansel e Gretel, de Humperdinck; Fausto, de Gounod; El pájaro de fuego, de Stravinsky; Carmen, de Bizet; o Aida, de Verdi. Obras que abordan historias universales de amor, sacrificio, tentación y lucha entre el bien y el mal, y que forman parte del imaginario colectivo vinculado a los cuentos populares y la tradición escénica europea.

La propuesta destaca por su escritura rica y colorista, concebida para emocionar al público a través de una puesta en escena que combinará potencia orquestal y sensibilidad interpretativa.

El concierto incluirá además obras representativas del repertorio portugués, con compositores como Braga Santos o Luis de Freitas, reforzando el carácter transfronterizo de una iniciativa que culminará con el escenario lleno, compartiendo atril el alumnado gallego y portugués.

La entrada será gratuita, en una velada que apuesta por la colaboración internacional y el talento joven como protagonistas.

