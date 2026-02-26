Más de cien jóvenes músicos llenarán el Gaiás con un concierto gratuito

La sinfónica del Conservatorio de Santiago y la Academia Costa Cabral se unen este viernes en el Gaiás Cedida

La Cidade da Cultura acogerá este sábado 28 de febrero, a las 19.00 horas, un concierto conjunto protagonizado por la Orquestra Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela y la orquesta de la Academia Costa Cabral de Oporto.

La cita tendrá lugar en la Sala de Convencións do Edificio Cinc y reunirá a más de un centenar de intérpretes en un espectáculo que pondrá el foco en grandes obras del repertorio lírico y escénico inspiradas en relatos míticos, legendarios y fantásticos.

Un viaje musical por historias universales

El programa incluye piezas de fuerte carga dramática como Hansel e Gretel, de Humperdinck; Fausto, de Gounod; El pájaro de fuego, de Stravinsky; Carmen, de Bizet; o Aida, de Verdi. Obras que abordan historias universales de amor, sacrificio, tentación y lucha entre el bien y el mal, y que forman parte del imaginario colectivo vinculado a los cuentos populares y la tradición escénica europea.

La propuesta destaca por su escritura rica y colorista, concebida para emocionar al público a través de una puesta en escena que combinará potencia orquestal y sensibilidad interpretativa.

El concierto incluirá además obras representativas del repertorio portugués, con compositores como Braga Santos o Luis de Freitas, reforzando el carácter transfronterizo de una iniciativa que culminará con el escenario lleno, compartiendo atril el alumnado gallego y portugués.

La entrada será gratuita, en una velada que apuesta por la colaboración internacional y el talento joven como protagonistas.