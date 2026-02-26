Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Luis Ventoso ofrecerá una conferencia sobre la libertad de prensa el 4 de marzo en Santiago

La ponencia, organizada por la Asociación Católica de Propagandistas, será de entrada libre hasta completar aforo

Redacción
26/02/2026 13:30
Luis Ventoso, director adjunto de El Debate
Luis Ventoso, director adjunto de El Debate, protagonizará el encuentro 
Redacción
El director adjunto de El Debate, Luis Ventoso, participará el próximo miércoles 4 de marzo en una conferencia en Santiago de Compostela centrada en la libertad de prensa. El encuentro está organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACDP) y se celebrará a las 20.00 horas en la Sede Afundación, situada en la calle del Vilar, en pleno casco histórico.

La charla abordará la situación actual de la libertad de los medios de comunicación, un derecho fundamental reconocido en España que, tal y como señalan desde la organización, atraviesa un momento de debate público en un contexto marcado por tensiones políticas y polarización social.

Reflexión sobre el papel de los medios

Desde la ACDP señalan que, en los últimos años, muchos medios de comunicación se han convertido en objeto de polémica y desconfianza, lo que hace necesario abrir espacios de reflexión sobre su papel en la sociedad.

Luis Ventoso, periodista con una amplia trayectoria en distintos medios nacionales y actual director adjunto de El Debate, será el encargado de analizar los desafíos que afronta el sector y la vigencia real de la libertad informativa en el panorama actual.

La conferencia está abierta al público y contará con entrada libre hasta completar aforo, por lo que la organización anima a los interesados a acudir con antelación.

La cita se presenta, por tanto, como una oportunidad para el debate y la reflexión en torno a uno de los pilares del sistema democrático, en un formato abierto e imperdible tanto para la ciudadanía compostelana como para todas aquellas personas que quieran acercarse.

