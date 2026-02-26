Los Premios Martín Códax da Música activan su XIII edición con inscripciones desde el 2 de marzo y gala el 27 de mayo

Presentación de la XIII edición de los Premios Martín Códax da Música en la Sala Riquela Cedida

La Sala Riquela de Santiago de Compostela acogió ayer, miércoles, la presentación oficial de la XIII edición de los Premios Martín Códax da Música, que culminará con la gala final el próximo 27 de mayo en el Pazo da Cultura de Pontevedra.

La convocatoria está organizada por Músicas ao Vivo con el apoyo de Bodegas Martín Códax, la Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) de la Xunta de Galicia, el Concello de Pontevedra y la Deputación de Pontevedra.

Un sector diverso con 15 categorías

La nueva edición mantiene un total de 15 categorías musicales, que abarcan estilos como pop e indie, rock y punk, blues, funk y soul, metal y heavy, canción de autor/a, músicas urbanas, músicas del mundo y mestizaje, electrónica, música clásica y contemporánea, jazz e improvisación, tradicional, folk, infantil, orquestas y verbena y bandas de música popular.

Podrán inscribirse proyectos musicales gallegos en activo en 2026, tanto artistas y bandas radicadas en Galicia como iniciativas desarrolladas fuera con mayoría de integrantes gallegos o liderazgo artístico acreditable. También se abre la puerta a grupos externos que canten en gallego o interpreten mayoritariamente música de raíz gallega.

No será imprescindible haber publicado trabajo discográfico en 2025 o 2026, aunque el jurado tendrá en cuenta la actividad artística acreditable, como conciertos o lanzamientos recientes.

La categoría extraordinaria Artista Emerxente volverá a centrarse en nuevos proyectos con menos de tres años de trayectoria y un máximo de un disco editado, mientras que los Premios Organistrum reconocerán el trabajo de salas, festivales y proyectos de comunicación musical. Además, se concederá un Premio Honorífico Músicas ao Vivo a una trayectoria de especial relevancia.

En total, se dará visibilidad a 48 finalistas y 20 proyectos resultarán galardonados en la ceremonia final.

Calendario hasta la gala

El plazo de inscripción permanecerá abierto del 2 al 22 de marzo a través de la web oficial de los premios. La primera fase de votación del jurado profesional se desarrollará del 30 de marzo al 24 de abril.

El 6 de mayo se celebrará la Festa de Finalistas en Bodegas Martín Códax, mientras que la segunda fase de votación, abierta al público y a las personas asociadas a Músicas ao Vivo, tendrá lugar del 7 al 24 de mayo. El sistema mantiene el modelo en dos fases, con una ponderación del 50% para el jurado y del 50% para el voto popular.

La gala final se celebrará el 27 de mayo en el Pazo da Cultura de Pontevedra y será retransmitida a través de la plataforma agalega.gal y en el canal de YouTube de Músicas ao Vivo.

Compromiso institucional y homenaje al patrimonio

Durante la presentación intervinieron la presidenta de Músicas ao Vivo, Sheila Patricia; el vicepresidente de la entidad, Xavi Castro; el director comercial de Bodegas Martín Códax, Pablo Buján; la tenenta alcalde del Concello de Pontevedra, Eva Villaverde; el diputado de Cultura, Xuventude e Reto demográfico e desenvolvemento rural de la Deputación de Pontevedra, Jorge Cubela; y el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil.

Las entidades colaboradoras coincidieron en subrayar el papel de los premios como plataforma de impulso al talento y escaparate de la diversidad creativa en Galicia.

La presidenta de Músicas ao Vivo señaló además que esta edición, coincidiendo con el número 13, rendirá homenaje al patrimonio inmaterial vinculado a las leyendas y el paganismo que “forma parte da nosa cultura”.