Santiago de Compostela

Estas son las mejores ofertas de empleo disponibles en Santiago de Compostela | Febrero 2026

Seis oportunidades laborales activas en la ciudad abarcan desde supermercados y restauración hasta proyectos medioambientales y patrimonio cultural

Redacción
26/02/2026 07:11
El mercado laboral compostelano suma nuevas oportunidades en distintos sectores, con vacantes que van desde el comercio y la hostelería hasta el ámbito social, medioambiental y patrimonial. Estas son algunas de las ofertas activas actualmente en Santiago de Compostela. 

Colaborador/a de tienda – Aldi 

Aldi busca personal para cubrir sustituciones a jornada completa en su tienda de Santiago de Compostela. Las funciones incluyen atención al cliente, manejo de caja, reposición y organización de productos, recepción de mercancía y apoyo en horneado. Se requiere título de ESO, orientación al cliente, responsabilidad y capacidad de trabajo en equipo. Se valorará experiencia previa, FP Dual en Comercio y residencia cercana. La empresa ofrece formación y posibilidades de desarrollo profesional.

Enlace a la oferta: https://www.aldi.es/carrera/job-details.257723.Colaborador-a-de-tienda-ALDI-SANTIAGO-40h-Sustitucion-Santiago-de-Compostela.html

Peones ganaderos

Se busca personal para trabajar con ganado porcino en Santiago. Se exige experiencia mínima de tres meses en el puesto. El contrato es indefinido a jornada completa. Es imprescindible estar inscrito como demandante de empleo. Las personas comunitarias residentes fuera de España deben contactar previamente con la oficina de empleo para formalizar la inscripción.

Enlace a la oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo.html 

Ayudante de cocina – Restaurante San Jaime

El restaurante San Jaime, ubicado en el casco histórico de Santiago, necesita incorporar ayudante de cocina con experiencia previa y documentación en regla. La incorporación es inmediata y el contrato será a convenir, con jornada completa. Las personas interesadas pueden acudir directamente al establecimiento o enviar su currículum por correo electrónico.

Enlace a la oferta: https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-ayudante-cocina/ayudante_cocina-5253794.htm 

Técnico/a de proyectos – COGAMI

COGAMI selecciona profesional con titulación universitaria en ingeniería o máster especializado y al menos un año de experiencia en proyectos de residuos o medioambientales. El puesto implica gestión de licitaciones públicas, prevención de riesgos laborales, calidad, medio ambiente y presupuestos, así como manejo avanzado de herramientas ofimáticas y MOEBIUS. Se valorará certificado de discapacidad igual o superior al 33%. El contrato es indefinido y a jornada completa en Santiago.

Enlace a la oferta: https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/tecnico-proyectos-santiago-compostela/of-i7841b10fb04141b5f558e496f3a582 

Técnico/a de integración social – Fiet

La ONG Fiet, dedicada a la atención integral de víctimas de trata, busca técnico o técnica con al menos un año de experiencia en programas de apoyo a personas vulnerables, especialmente mujeres. El trabajo incluye acompañamientos sociosanitarios, gestión de casos, trabajo de campo y coordinación de equipo. Se requiere módulo en Integración Social, carné de conducir y habilidades comunicativas. El contrato es indefinido a jornada completa, con salario de 23.029,83 euros anuales y opciones de formación continua.

Enlace a la oferta: https://www.linkedin.com/jobs/view/4368309204/ 

Arquitecto/a – Grupo Tragsa

Grupo Tragsa busca seis arquitectos o arquitectas con titulación en Arquitectura o máster habilitante para apoyar la elaboración de informes sobre intervenciones conforme a la Ley 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galicia. Se requiere nivel B2 de gallego, carné de conducir tipo B y conocimientos de GIS y ofimática. Las funciones incluyen análisis de expedientes, emisión de informes técnicos y visitas de campo. El contrato es de duración determinada y a jornada completa.

Enlace a la oferta: https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/arquitectura-master-habilitante-arquitectura-apoyo-informes-las-intervenciones-autorizar-segun-ley-5-2016-patrimonio-cultural-galicia-santiago-compostela-54209/of-iead48b5b844e0c840d7a06ded8f838

