Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Pleno suspende por un año las licencias para convertir edificios residenciales en alojamientos turísticos

La medida cautelar, aprobada con apoyo del gobierno local, PSOE y concejalas no adscritas, busca frenar la implantación de bloques enteros de estos apartamentos 

Redacción
26/02/2026 16:27
Sesión plenaria del Ayuntamiento de Santiago en la que se aprobó la suspensión cautelar de las licencias para edificios de uso turístico
Sesión plenaria del Ayuntamiento de Santiago en la que se aprobó la suspensión cautelar de las licencias para edificios de uso turístico
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El pleno de Santiago de Compostela ha aprobado suspender cautelarmente y durante un año la concesión de licencias de hospedaje para la conversión de edificios residenciales completos en equipamientos destinados a usos turísticos, mientras el Gobierno local trabaja en la modificación de la normativa relativa.

La medida ha salido adelante con los votos del bipartito (BNG y Compostela Aberta), las concejalas no adscritas y el PSOE, pese a la abstención del PP, que la ha calificado como una "nueva restricción" dentro de una política urbanística basada en la "escalada normativa".

El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, ha centrado su atención en los apartamentos turísticos, una tipología regulada de forma autonómica que consiste en bloques de pisos dedicados en su totalidad al alojamiento turístico y sobre la que una asociación le trasladó su preocupación semanas atrás por un caso reciente.

De este modo, el edil ha certificado que la normativa municipal modificada en 2023 "no impide la posible proliferación de este modelo en nuestra ciudad", que sustituye al "tradicional de hotel", con su recepción, cafetería y restaurante. Esto no es "fácil" que suceda en edificios con división horizontal, pero sí si no la hay o si hay un único propietario, según lo explicado por Lestegás.

Esta situación aún no se ha generalizado ni se está produciendo "a gran escala"; por ejemplo, en 2025, el Ayuntamiento solo concedió tres licencias de este tipo. Así y todo, la pretensión de esta suspensión cautelar y la modificación normativa en la que trabajará ahora Urbanismo, que revisará los requisitos de implantación, es "anticiparse" a la problemática.

Críticas

El PP, a través del edil José Antonio Constenla, ha criticado la "escalada normativa" que ve en la política urbanística del bipartito: "Siempre una nueva restricción". En esta línea, ha asegurado que "la prohibición por sí sola no crea vivienda, no rehabilita edificios y no incrementa el parque público", entre otros ejemplos.

Con todo, la formación ha optado por la abstención al tiempo que ha instado al departamento dirigido por Lestegás a "dialogar" con los sectores afectados la medida en la que ahora trabajará.

Pese a dar su 'sí', Mercedes Rosón, en representación de las concejalas no adscritas, ha criticado el "proceder" en la tramitación de la norma, en la que, además, cree que debería estar sustentada en "datos" y no solo en "retórica". "Las políticas de vivienda no se hacen por ocurrencia de un día", ha reprochado.

No obstante, Rosón sí considera que la oferta turística está "suficientemente dimensionada" para atender la demanda y ha manifestado su apoyo a todas las medidas orientadas a "priorizar los usos residenciales a los turísticos".

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Gumersindo Guinarte, ha cuestionado cuál es el problema que pretende resolver el Gobierno local y el "impacto real" en la oferta de vivienda. "Ahora nos suena más a maquillaje político que a una iniciativa a solucionar un problema real", ha manifestado, en coherencia con la actitud "vigilante" que ha asegurado que tendrán aún dando su 'sí'.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imaxe de arquivo duncha manifestación realizada en Santiago con motivo do 8M

Unanimidade do pleno no apoio institucional ao 8M e á igualdade como eixo municipal
Redacción
Fachada del CEIP Apóstolo Santiago

O Pleno rexeita o cambio de nome do CEIP Apóstolo Santiago
Adriana Quesada
Sesión plenaria del Ayuntamiento de Santiago en la que se aprobó la suspensión cautelar de las licencias para edificios de uso turístico

El Pleno suspende por un año las licencias para convertir edificios residenciales en alojamientos turísticos
Redacción
Luis Ventoso, director adjunto de El Debate

Luis Ventoso ofrecerá una conferencia sobre la libertad de prensa el 4 de marzo en Santiago
Redacción