El IES de Sar impulsa su III Semana das Artes e das Ciencias con referentes de primer nivel

IES de Sar Archivo

El IES de Sar volverá a convertir sus aulas en un espacio de encuentro entre disciplinas con la celebración de la III Semana das Artes e das Ciencias, que se desarrollará del 2 al 5 de marzo en el centro compostelano.

La inauguración oficial tendrá lugar el lunes 2 de marzo a las 10.30 horas en el salón de actos del instituto y contará con la intervención del Premio Ortega y Gasset de Fotografía, Óscar Corral, encargado de abrir esta nueva edición con una charla inaugural.

Cultura y ciencia para fomentar el pensamiento crítico

La programación incluirá relatorios, talleres y encuentros con profesionales de distintos ámbitos con el objetivo de estimular la creatividad, el interés por la ciencia y la cultura y el pensamiento crítico entre el alumnado.

Entre los invitados figura el músico compostelano Adrián Costa, que visitará el centro el martes 3 para compartir su experiencia en el ámbito musical y creativo. También participará el actor Diego Anido, que mantendrá un encuentro con los estudiantes el jueves 5.

Con esta tercera edición, la Semana das Artes e das Ciencias se consolida como una de las citas más dinámicas del calendario del instituto, reforzando su apuesta por una educación integral conectada con la realidad cultural y social.