Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El drag vuelve a Santiago: Raíñas Party toma Riquela este jueves

Fantasía, glamour y escena LGBTIQ+ en una velada pensada para celebrar la diversidad

Eladio Lois
Eladio Lois
26/02/2026 08:03
Imagen promocional del espectáculo
Imagen promocional del espectáculo
Cedida
Raíñas Party vuelve a la agenda cultural de Santiago con una nueva etapa que promete ser más cercana y arraigada a la escena local. La cita tendrá lugar en Riquela Club, en pleno casco histórico, y se presenta como una noche para celebrar el drag, la creatividad y el trabajo colectivo.

La organización plantea esta edición como un punto de inflexión, marcada por cambios y una apuesta renovada por el talento propio. Para quienes asistieron a convocatorias anteriores, el espíritu seguirá intacto; para quienes aún no lo hicieron, la propuesta se presenta como una oportunidad para descubrir una de las fiestas drag de referencia en la ciudad. 

La velada estará conducida por Syndra, que guiará la noche entre fantasía y glamour, marcando el ritmo de una programación que combina espectáculo, presencia escénica y reivindicación artística.

Sobre el escenario actuarán Yasmine Lutar y Moira Lutar, hermanas drag con energías distintas pero mismo linaje, que mostrarán todo su potencial en una propuesta compartida que refuerza la dimensión colectiva del evento.

Completa el cartel Liteah, definida por su actitud y poder escénico, en una noche pensada para el público más marchoso y para quienes buscan propuestas culturales vinculadas a la escena LGBTIQ+ compostelana.

Raíñas Party regresa así a Riquela Club con la intención de consolidar una nueva etapa que refuerce la identidad propia del evento y su conexión con la vida nocturna y creativa de Santiago.

