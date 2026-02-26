Central Gym Santiago organiza un seminario No-Gi con dos referentes del grappling español

Foto de familia al final de la primera sesión del seminario impartida en Central Gym Redacción

Central Gym Santiago celebra estas jornadas un seminario de grappling No-Gi que tendrá hasta el 27 de febrero. La actividad está abierta a practicantes de todas las academias y es impartida por dos entrenadores de reconocido prestigio dentro del panorama nacional: Pablo Estepa y Nico Medina, con la coordinación del profesor de Central Gym, Alberto Guzmán.

El enfoque del seminario en la modalidad No-Gi responde a la creciente demanda entre atletas y aficionados por profundizar en aspectos técnicos y estratégicos del grappling sin kimono, disciplina clave tanto en la competición como en la preparación física integral del deportista.

Dos instructores con amplia trayectoria

Pablo Estepa es un competidor destacado en grappling, conocido por sus éxitos en competiciones internacionales. El madrileño se ha proclamado campeón de Europa de Grappling Gi y ha logrado medallas en campeonatos mundiales, lo que le sitúa como una figura relevante en el ámbito del jiu-jitsu y las disciplinas de lucha asociadas en España. Además, compite regularmente en circuitos de alto nivel y posee experiencia en eventos de la Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro, entre otros torneos importantes, donde ha competido como cinturón negro en la categoría de élite.

Pablo Estepa, campeón europeo y experto en grappling, uno de los instructores del seminario Archivo

Por su parte, Nico Medina es un campeón mundial de grappling, con una trayectoria competitiva que abarca varias disciplinas de agarre como el jiu-jitsu brasileño, el sambo y la lucha olímpica. Actualmente figura como uno de los grapplers españoles con mayor proyección, habiendo logrado podios en certámenes internacionales y ampliado su carrera hacia las artes marciales mixtas (MMA), donde ha debutado profesionalmente con éxito tras consolidar una sólida carrera amateur en grappling y jiu-jitsu.

Nico Medina, campeón mundial, también es instructor en el curso Archivo

La combinación de la experiencia técnica de Estepa y la trayectoria internacional de Medina aportará a los asistentes una visión amplia del grappling No-Gi, abarcando desde fundamentos hasta estrategias avanzadas aplicables tanto en competición como en entrenamiento cotidiano.

El seminario de Central Gym Santiago se presenta así como una oportunidad para que practicantes de todas las edades y niveles profundicen en técnicas específicas de No-Gi, intercambien conocimientos con expertos del deporte y refuercen sus habilidades bajo la guía de entrenadores con amplio reconocimiento en el circuito español de grappling.