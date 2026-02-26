Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Boyanka Kostova lanza ‘Acaso isto é un crime’, nuevo single de su próximo álbum ‘X’

El dúo compostelano samplea a Sade y se sumerge en el disco-funk con un alegato a favor del disfrute sin culpa

Eladio Lois
Eladio Lois
26/02/2026 07:55
El dúo compostelano Boyanka Kostova acaba de lanzar ‘Acaso isto é un crime’, nuevo single de su próximo álbum ‘X’, un trabajo con el que celebran diez años de trayectoria y con el que prometen ampliar todavía más su universo sonoro.

En este nuevo tema, Chicho y Cibrán construyen un alegato a favor del disfrute sin culpa, articulado en torno a una pregunta directa y cargada de ironía: “Señor agente, o que di é antinatural: por pasalo ben estou facendo o mal?”. La interpelación, lanzada con retranca y filo, vertebra conceptualmente una canción que cuestiona desde cuándo gozar puede convertirse en delito.

Sample de Sade y giro hacia el disco-funk

Musicalmente, ‘Acaso isto é un crime’ orbita alrededor del sample de ‘Is It a Crime’ de Sade, que funciona como columna vertebral de la base durante prácticamente todo el tema. Sobre esa estructura, el dúo desarrolla una propuesta de disco-funk con pulsión urbantrónica, sello característico de su etapa compositiva más reciente.

En poco más de dos minutos y medio, Boyanka Kostova condensan hedonismo militante y una defensa sin complejos de su misión artística: disfrutar. El tema funciona así como una declaración de intenciones dentro de un disco que aspira a explorar nuevos matices sin perder identidad.

