A Real Filharmonía de Galicia celebra en Santiago o seu 30º aniversario cun concerto especial
O Auditorio de Galicia abre a xira conmemorativa da agrupación, un programa que revisa a súa traxectoria e proxecta o futuro do proxecto musical galego
A Real Filharmonía de Galicia conmemora o seu 30º aniversario cun programa especial que visitará Santiago de Compostela, Vigo, Ferrol e A Coruña nun espectáculo concibido como unha celebración compartida co público. Integrado na temporada “Historias”, este concerto constitúe ao mesmo tempo un recoñecemento á traxectoria da orquestra e unha declaración de futuro: a vontade de seguir avanzando en conexión cos tempos actuais sen perder de vista o legado das figuras e dos proxectos que sentaron as bases da súa excelencia.
Dirixido polo titular e artístico da RFG, Baldur Brönnimann, e co título “Historias da Historia”, o concerto convida o público a descubrir cada peza como parte dun relato musical único. A cita serve tamén como homenaxe a Helmuth Rilling, figura clave nos inicios da orquestra e director da formación entre 1996 e 2000, cuxa pegada foi determinante na configuración do seu proxecto artístico.
Con esta iniciativa, a Real Filharmonía de Galicia reafirma o seu compromiso coa cidadanía nunha celebración que revisita a súa memoria e proxecta o seu futuro. A temporada trázase así como unha viaxe pola traxectoria da orquestra e unha declaración do seu papel como proxecto cultural público, aberto e en diálogo coa sociedade.
A serie de concertos arrancará o 28 de febreiro no Auditorio de Galicia, en Santiago (20.30 h), e continuará o 4 de marzo no Centro Cultural Afundación de Vigo, o 5 no Auditorio de Ferrol e o 6 no Palacio da Ópera da Coruña.
Un espazo aberto ao público máis novo
En paralelo ao concerto do 28 de febreiro en Compostela, ponse en marcha un espazo de mediación arredor da música para o público miúdo. A partir das 20.30 horas, a Sala Circular do Auditorio de Galicia acollerá un obradoiro de creación de fanzines dirixido á rapazada de 7 a 12 anos de idade, con asistencia de balde previa inscrición no formulario dispoñible.
Durante a sesión, as nenas e nenos participantes botarán man de imaxinación e creatividade para reinterpretar este concerto conmemorativo a través da colaxe, a pintura ou a escrita. A proposta fomenta así unha aproximación lúdica á música sinfónica, estimulando a participación e expresión persoal das asistentes.