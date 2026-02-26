Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A Real Filharmonía de Galicia celebra en Santiago o seu 30º aniversario cun concerto especial

O Auditorio de Galicia abre a xira conmemorativa da agrupación, un programa que revisa a súa traxectoria e proxecta o futuro do proxecto musical galego

Redacción
26/02/2026 07:02
O concerto do 28 de febreiro no Auditorio de Galicia marca o inicio da xira do 30º aniversario da Real Filharmonía de Galicia, que levará o programa conmemorativo a Vigo, Ferrol e A Coruña
O concerto do 28 de febreiro no Auditorio de Galicia marca o inicio da xira do 30º aniversario da Real Filharmonía de Galicia, que levará o programa conmemorativo a Vigo, Ferrol e A Coruña
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A Real Filharmonía de Galicia conmemora o seu 30º aniversario cun programa especial que visitará Santiago de Compostela, Vigo, Ferrol e A Coruña nun espectáculo concibido como unha celebración compartida co público. Integrado na temporada “Historias”, este concerto constitúe ao mesmo tempo un recoñecemento á traxectoria da orquestra e unha declaración de futuro: a vontade de seguir avanzando en conexión cos tempos actuais sen perder de vista o legado das figuras e dos proxectos que sentaron as bases da súa excelencia.

Dirixido polo titular e artístico da RFG, Baldur Brönnimann, e co título “Historias da Historia”, o concerto convida o público a descubrir cada peza como parte dun relato musical único. A cita serve tamén como homenaxe a Helmuth Rilling, figura clave nos inicios da orquestra e director da formación entre 1996 e 2000, cuxa pegada foi determinante na configuración do seu proxecto artístico.

Con esta iniciativa, a Real Filharmonía de Galicia reafirma o seu compromiso coa cidadanía nunha celebración que revisita a súa memoria e proxecta o seu futuro. A temporada trázase así como unha viaxe pola traxectoria da orquestra e unha declaración do seu papel como proxecto cultural público, aberto e en diálogo coa sociedade.

A serie de concertos arrancará o 28 de febreiro no Auditorio de Galicia, en Santiago (20.30 h), e continuará o 4 de marzo no Centro Cultural Afundación de Vigo, o 5 no Auditorio de Ferrol e o 6 no Palacio da Ópera da Coruña. 

Un espazo aberto ao público máis novo

En paralelo ao concerto do 28 de febreiro en Compostela, ponse en marcha un espazo de mediación arredor da música para o público miúdo. A partir das 20.30 horas, a Sala Circular do Auditorio de Galicia acollerá un obradoiro de creación de fanzines dirixido á rapazada de 7 a 12 anos de idade, con asistencia de balde previa inscrición no formulario dispoñible.

Durante a sesión, as nenas e nenos participantes botarán man de imaxinación e creatividade para reinterpretar este concerto conmemorativo a través da colaxe, a pintura ou a escrita. A proposta fomenta así unha aproximación lúdica á música sinfónica, estimulando a participación e expresión persoal das asistentes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imaxe de arquivo duncha manifestación realizada en Santiago con motivo do 8M

Unanimidade do pleno no apoio institucional ao 8M e á igualdade como eixo municipal
Redacción
Fachada del CEIP Apóstolo Santiago

O Pleno rexeita o cambio de nome do CEIP Apóstolo Santiago
Adriana Quesada
Sesión plenaria del Ayuntamiento de Santiago en la que se aprobó la suspensión cautelar de las licencias para edificios de uso turístico

El Pleno suspende por un año las licencias para convertir edificios residenciales en alojamientos turísticos
Redacción
Luis Ventoso, director adjunto de El Debate

Luis Ventoso ofrecerá una conferencia sobre la libertad de prensa el 4 de marzo en Santiago
Redacción