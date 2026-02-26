Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

168 nenas e nenos participarán nos programas municipais de conciliación en Semana Santa

As listaxes provisionais de admisións para Compostela Concilia e Vacaludos publicáronse este mércores e as actividades desenvolveranse entre finais de marzo e comezos de abri

Redacción
26/02/2026 07:03
Os programas de conciliación de Semana Santa do Concello de Santiago de Compostela ofértanse en colexios municipais e no Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes
Os programas de conciliación de Semana Santa do Concello de Santiago de Compostela ofértanse en colexios municipais e no Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

As listaxes provisionais de admisións para a quenda de Semana Santa dos dous programas promovidos pola Concellería de Educación para favorecer a conciliación das familias en períodos non lectivos déronse a coñecer este mércores. En total, 168 nenas e nenos participarán nestas actividades municipais que axudan á conciliación das familias compostelás neste período non lectivo: 95 en Compostela Concilia e 73 en Vacaludos.

Ambas as dúas actividades, organizadas polo Departamento de Educación, están dirixidas a nenas e nenos de 3 a 12 anos. As actividades desenvólvense os días 30, 31 de marzo, 1 e 6 de abril nos colexios Monte dos Postes e Cardeal Quiroga Palacios, no caso de ‘Compostela Concilia’, e no Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes, en Fontiñas, no caso de ‘Vacaludos’.

Vacaludos

'Vacaludos' cubre as 73 prazas ofertadas coa seguinte distribución por idades: 20 prazas para crianzas de 3 anos, 30 prazas de 4 a 6 anos e 23 prazas de 7 a 12 anos. Para esta Semana Santa, as solicitudes superaron o número de prazas ofertadas en Vacaludos, polo que foi preciso realizar un sorteo público, o pasado martes, para os solicitantes no tramo de 4-6 e de 7-12 anos.

A inscrición en Vacaludos é gratuíta. Este programa ten unha finalidade lúdica, socioeducativa, cívica, cultural e inclusiva, cun proxecto cuxo obxectivo principal é garantir o dereito da rapazada ao xogo e a colaborar, así, no seu desenvolvemento integral, polo que está equipado cun fondo organizado de xogos, xoguetes, libros e outros elementos lúdicos adecuados á súa idade. Os recursos inclúen espazos psicomotrices, áreas de xogo simbólicas e tamén xogos multimedia, na Ludoteca das Fontiñas.

Compostela Concilia

A listaxe provisional de prazas adxudicadas no programa municipal Compostela Concilia para esta Semana Santa foron publicadas hoxe na páxina web do Concello de Santiago. O prazo para confirmar a inscrición vai igualmente do 26 de febreiro ao 3 de marzo. Neste caso, mediante o pagamento.

A participación en ‘Compostela Concilia’ esta Semana Santa ten un custo de 5,33 euros por día para as actividades, 1,67 euros para o almorzo e 5 euros para o comedor. Pódese elixir entre catro modalidades de participación. A completa inclúe servizo de madrugadores con almorzo, actividades e comedor cun horario de 7.45 a 16.00 horas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imaxe de arquivo duncha manifestación realizada en Santiago con motivo do 8M

Unanimidade do pleno no apoio institucional ao 8M e á igualdade como eixo municipal
Redacción
Fachada del CEIP Apóstolo Santiago

O Pleno rexeita o cambio de nome do CEIP Apóstolo Santiago
Adriana Quesada
Sesión plenaria del Ayuntamiento de Santiago en la que se aprobó la suspensión cautelar de las licencias para edificios de uso turístico

El Pleno suspende por un año las licencias para convertir edificios residenciales en alojamientos turísticos
Redacción
Luis Ventoso, director adjunto de El Debate

Luis Ventoso ofrecerá una conferencia sobre la libertad de prensa el 4 de marzo en Santiago
Redacción