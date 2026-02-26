168 nenas e nenos participarán nos programas municipais de conciliación en Semana Santa
As listaxes provisionais de admisións para Compostela Concilia e Vacaludos publicáronse este mércores e as actividades desenvolveranse entre finais de marzo e comezos de abri
As listaxes provisionais de admisións para a quenda de Semana Santa dos dous programas promovidos pola Concellería de Educación para favorecer a conciliación das familias en períodos non lectivos déronse a coñecer este mércores. En total, 168 nenas e nenos participarán nestas actividades municipais que axudan á conciliación das familias compostelás neste período non lectivo: 95 en Compostela Concilia e 73 en Vacaludos.
Ambas as dúas actividades, organizadas polo Departamento de Educación, están dirixidas a nenas e nenos de 3 a 12 anos. As actividades desenvólvense os días 30, 31 de marzo, 1 e 6 de abril nos colexios Monte dos Postes e Cardeal Quiroga Palacios, no caso de ‘Compostela Concilia’, e no Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes, en Fontiñas, no caso de ‘Vacaludos’.
Vacaludos
'Vacaludos' cubre as 73 prazas ofertadas coa seguinte distribución por idades: 20 prazas para crianzas de 3 anos, 30 prazas de 4 a 6 anos e 23 prazas de 7 a 12 anos. Para esta Semana Santa, as solicitudes superaron o número de prazas ofertadas en Vacaludos, polo que foi preciso realizar un sorteo público, o pasado martes, para os solicitantes no tramo de 4-6 e de 7-12 anos.
A inscrición en Vacaludos é gratuíta. Este programa ten unha finalidade lúdica, socioeducativa, cívica, cultural e inclusiva, cun proxecto cuxo obxectivo principal é garantir o dereito da rapazada ao xogo e a colaborar, así, no seu desenvolvemento integral, polo que está equipado cun fondo organizado de xogos, xoguetes, libros e outros elementos lúdicos adecuados á súa idade. Os recursos inclúen espazos psicomotrices, áreas de xogo simbólicas e tamén xogos multimedia, na Ludoteca das Fontiñas.
Compostela Concilia
A listaxe provisional de prazas adxudicadas no programa municipal Compostela Concilia para esta Semana Santa foron publicadas hoxe na páxina web do Concello de Santiago. O prazo para confirmar a inscrición vai igualmente do 26 de febreiro ao 3 de marzo. Neste caso, mediante o pagamento.
A participación en ‘Compostela Concilia’ esta Semana Santa ten un custo de 5,33 euros por día para as actividades, 1,67 euros para o almorzo e 5 euros para o comedor. Pódese elixir entre catro modalidades de participación. A completa inclúe servizo de madrugadores con almorzo, actividades e comedor cun horario de 7.45 a 16.00 horas.