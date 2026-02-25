Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Urbanismo presenta o balance das licenzas de vivenda e os cambios organizativos do departamento

Entre 2023 e 2025 concedéronse 23 licenzas de obra maior para edificios de nova planta con 374 vivendas, das que a metade son protexidas, xunto a máis de 280 autorizacións para rehabilitacións

Redacción
25/02/2026 20:02
A comparecencia de Iago Lestegás situou a vivenda protexida como eixo prioritario da política municipal para abordar a crise de accesibilidade ao mercado residencial
A comparecencia de Iago Lestegás situou a vivenda protexida como eixo prioritario da política municipal para abordar a crise de accesibilidade ao mercado residencial
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

O concelleiro de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegás, deu conta dos datos recabados no seu departamento nos últimos dous anos. Entre 2023 e 2025 o Concello de Santiago concedeu 23 licenzas de obra maior para construír un total de 374 vivendas en edificios de vivenda colectiva de nova planta, das cales 186 (50%) son vivendas protexidas: 150 VPA e 36 VPP. Ademais, concedéronse 84 licenzas para construír 123 vivendas unifamiliares de nova planta.

Nese mesmo período, déronse 222 licenzas de obra maior para rehabilitacións ou reformas en edificios de vivenda colectiva. E no que vai de 2026, o Concello xa concedeu varias, a última para a rehabilitación integral do edificio sitio no número 12 da travesa de San Paio de Antealtares que leva moitos anos cunha armadura metálica perimetral. Ademais, no período de 2023 a 2025 concedéronse 61 licenzas de obra maior para rehabilitar, reformar ou ampliar edificios de vivenda unifamiliar.

Por tanto, en total, entre 2023 e 2025, déronse 283 licenzas de obra maior para rehabilitación, ampliación e reforma de edificios existentes de uso residencial. E adicionalmente, tamén nese período, autorizáronse 18 cambios de uso terciario a residencial, 11 deles no último ano.

Os atrasos na concesión de licenzas de obra serán obxecto de debate no vindeiro pleno municipal de Santiago de Compostela

As concelleiras non adscritas levan ao pleno os atrasos nas licenzas de obra

Más información

Tal e como explicou Lestegás, todos estes son datos de licenzas de obra maior para uso de vivenda concedidas pola Xunta de Goberno Local, pero hai outras licenzas de obra maior para outros usos e moitas licenzas de obra menor que se conceden por decreto, alén de moitísimas actuacións suxeitas a comunicación previa. Por iso, o concelleiro de Urbanismo e Vivenda sinalou que “a actividade urbanística é moito maior que o que mostran estes datos”.

Prezo da vivenda

O concelleiro tamén deu conta da actividade urbanística relacionada coa vivenda nos últimos anos e dar conta da reestruturación do seu departamento para mellorar o funcionamento. Ademais, convidou a unha reflexión sobre o prezo da vivenda e advertiu de que a nova construción non supón por si mesma a contención do prezo e a posibilidade de acceder a ela, polo que debe ir acompañada doutras medidas como a protección permanente no caso de ter esta cualificación.

Con datos e gráficas, Lestegás abundou en que no mercado inmobiliario “non existe correlación directa entre aumento da oferta e diminución do prezo”. Así, repasou as cifras da época da burbulla inmobiliaria para indicar que, entre o ano 1997 e 2006, rematáronse máis de 4,7 millóns de vivendas en España e o prezo da vivenda subiu un 160%. “Esa experiencia histórica tan traumática e non tan lonxana invalida o dogma de que canto máis se constrúa máis baixará o prezo da vivenda”, engadiu.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Directivos galegos participaron na sesión inaugural centrada en innovación e protección dixital

Monbus Obradoiro e E.nova Enerxía impulsan 'Os Almorzos do Obradoiro'
Redacción
A comparecencia de Iago Lestegás situou a vivenda protexida como eixo prioritario da política municipal para abordar a crise de accesibilidade ao mercado residencial

Urbanismo presenta o balance das licenzas de vivenda e os cambios organizativos do departamento
Redacción
El Grupo Popular sitúa el busto de Manuel Fraga en su espacio del Parlamento de Galicia como gesto político de desagravio tras el ataque al monumento de Vilalba

El PPdeG instala un busto de Manuel Fraga en el Parlamento
Agencias
O voceiro do Grupo Municipal Socialista en Santiago de Compostela, Gumersindo Guinarte, presentou os datos da Comisión de Queixas e Suxestións correspondentes a 2025

O PSdeG alerta dun mínimo histórico na resposta ás queixas cidadás en Compostela
Redacción