Santiago de Compostela

Patrimonio, peregrinaciones e historia: así será la XVII edición del encuentro Lecciones Jacobeas

La USC celebrará del 20 al 23 de julio un congreso académico que combinará conferencias, visitas patrimoniales y una caminata por el Camino Portugués

Eladio Lois
Eladio Lois
25/02/2026 06:23
La Universidade de Santiago de Compostela acogerá del 20 al 23 de julio la XVII edición de las Lecciones Jacobeas Internacionales, que este año se desarrollarán bajo el título ‘Patrimonio y voces del Camino de Santiago’. Organizadas por la Cátedra Institucional do Camiño de Santiago e das Peregrinacións, las jornadas volverán a situar a Compostela como punto de referencia para el análisis del fenómeno jacobeo desde una perspectiva histórica, cultural y patrimonial.

Facultad de Derecho de la USC

A USC presenta esta semana o Programa de Estímulo á Transferencia de Coñecemento en ciencias sociais, humanidades e artes

El encuentro cuenta con el patrocinio de la USC, la Xunta de Galicia, Xacobeo y la Catedral de Santiago, y la colaboración de distintas instituciones culturales y académicas vinculadas al estudio del Camino. 

Investigación y debate internacional

Durante cuatro días, especialistas de reconocido prestigio abordarán cuestiones relacionadas con el patrimonio jacobeo, las narrativas históricas en torno al Apóstol y el impacto de las peregrinaciones en distintas épocas y territorios. El programa reunirá a expertos procedentes de universidades europeas y americanas, que compartirán sus investigaciones sobre el culto jacobeo, las reliquias, la espiritualidad o las nuevas formas de peregrinación en la era digital.

Entre los participantes figuran académicos como Paolo Cozzo, de la Universidad de Turín; Renata Cristina de Sousa Nascimento, profesora en Brasil y coordinadora de una red internacional de investigación sobre reliquias; Éric Laliberté, investigador en Quebec; y Lucrezia Lopez, directora del Centro de Estudios e Investigaciones Turísticas (CETUR) y profesora de la USC.

Como novedad, los asistentes dispondrán de traducción simultánea a través de una aplicación móvil, que permitirá seguir las intervenciones en distintos idiomas mediante lectura en pantalla o audio. 

Recorridos por Santiago y celebración en Tui

Las Lecciones Jacobeas combinarán sesiones académicas con actividades prácticas y visitas guiadas. Entre ellas destaca una “peregrinación” por las calles de Santiago de la mano del divulgador cultural Miguel Ángel Cajigal Vera, conocido como El Barroquista; una visita al nuevo Museo Diocesano de Santiago de Compostela; y la presentación del proyecto ‘Portomarín Virtual’ en el Paraninfo de la Facultad de Geografía e Historia, acto que estará abierto al público general.

El programa incluirá además una caminata por el tramo Rubiães-Tui del Camino Portugués, así como una visita guiada a la Catedral de Tui con motivo de su 800 aniversario. 

Una cita consolidada desde 2007

Dirigidas por el catedrático de Historia del Arte Miguel Taín Guzmán y por el profesor Domingo González Lopo, las Lecciones Jacobeas se celebran de forma ininterrumpida desde 2007 bajo la organización de la Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións.

Esta institución, fruto de un convenio entre la USC, la Axencia de Turismo de Galicia y la Catedral de Santiago, tiene como objetivo promover la investigación sobre el Camino y las peregrinaciones, así como fomentar actividades académicas que contribuyan a la reflexión y difusión de los valores culturales y patrimoniales asociados a la Ruta Jacobea.

