Patrimonio, peregrinaciones e historia: así será la XVII edición del encuentro Lecciones Jacobeas

La Universidade de Santiago de Compostela acogerá del 20 al 23 de julio la XVII edición de las Lecciones Jacobeas Internacionales, que este año se desarrollarán bajo el título ‘Patrimonio y voces del Camino de Santiago’. Organizadas por la Cátedra Institucional do Camiño de Santiago e das Peregrinacións, las jornadas volverán a situar a Compostela como punto de referencia para el análisis del fenómeno jacobeo desde una perspectiva histórica, cultural y patrimonial.

El encuentro cuenta con el patrocinio de la USC, la Xunta de Galicia, Xacobeo y la Catedral de Santiago, y la colaboración de distintas instituciones culturales y académicas vinculadas al estudio del Camino.

Investigación y debate internacional

Durante cuatro días, especialistas de reconocido prestigio abordarán cuestiones relacionadas con el patrimonio jacobeo, las narrativas históricas en torno al Apóstol y el impacto de las peregrinaciones en distintas épocas y territorios. El programa reunirá a expertos procedentes de universidades europeas y americanas, que compartirán sus investigaciones sobre el culto jacobeo, las reliquias, la espiritualidad o las nuevas formas de peregrinación en la era digital.

Entre los participantes figuran académicos como Paolo Cozzo, de la Universidad de Turín; Renata Cristina de Sousa Nascimento, profesora en Brasil y coordinadora de una red internacional de investigación sobre reliquias; Éric Laliberté, investigador en Quebec; y Lucrezia Lopez, directora del Centro de Estudios e Investigaciones Turísticas (CETUR) y profesora de la USC.

Como novedad, los asistentes dispondrán de traducción simultánea a través de una aplicación móvil, que permitirá seguir las intervenciones en distintos idiomas mediante lectura en pantalla o audio.

Recorridos por Santiago y celebración en Tui

Las Lecciones Jacobeas combinarán sesiones académicas con actividades prácticas y visitas guiadas. Entre ellas destaca una “peregrinación” por las calles de Santiago de la mano del divulgador cultural Miguel Ángel Cajigal Vera, conocido como El Barroquista; una visita al nuevo Museo Diocesano de Santiago de Compostela; y la presentación del proyecto ‘Portomarín Virtual’ en el Paraninfo de la Facultad de Geografía e Historia, acto que estará abierto al público general.

El programa incluirá además una caminata por el tramo Rubiães-Tui del Camino Portugués, así como una visita guiada a la Catedral de Tui con motivo de su 800 aniversario.

Una cita consolidada desde 2007

Dirigidas por el catedrático de Historia del Arte Miguel Taín Guzmán y por el profesor Domingo González Lopo, las Lecciones Jacobeas se celebran de forma ininterrumpida desde 2007 bajo la organización de la Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións.

Esta institución, fruto de un convenio entre la USC, la Axencia de Turismo de Galicia y la Catedral de Santiago, tiene como objetivo promover la investigación sobre el Camino y las peregrinaciones, así como fomentar actividades académicas que contribuyan a la reflexión y difusión de los valores culturales y patrimoniales asociados a la Ruta Jacobea.