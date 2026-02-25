O PSdeG alerta dun mínimo histórico na resposta ás queixas cidadás en Compostela
Os socialistas denuncian que o Concello só respondeu ao 40% das queixas rexistradas en 2025 e sitúan a falta de resposta como un problema de transparencia municipal
O voceiro do Grupo Municipal Socialista, Gumersindo Guinarte, denunciou hoxe o “retroceso histórico” na resposta ás queixas e suxestións presentadas pola cidadanía, tras analizar os datos da última Comisión de Queixas e Suxestións.
Guinarte asegurou que a situación actual evidencia “a falta de transparencia e a falta de resposta do Goberno Municipal ás queixas e suxestións que lle formulan os cidadáns”, lembrando que o propio Concello establece un prazo máximo de tres meses para contestaras solicitudes rexistradas a través da Oficina de Queixas e Suxestións.
O voceiro explicou que, aínda que o número de queixas aumentou tras a pandemia, o dato determinante é a capacidade de resposta do Goberno. En 2025 rexistráronse 610 queixas, pero “o ano 2025 tivo a porcentaxe máis baixa de resposta ás queixas e ás suxestións, unha porcentaxe do 40%, ou sexa, o goberno municipal só respondeu, só resolveu 4 de cada 10 queixas”.
No lado contrario, a porcentaxe de queixas sen resolver acadou o 59,84%. “Estamos no 60%de queixas sen resolver, unha porcentaxe que nunca se alcanzara”, advertiu, cualificando o dato como un salto cualitativo respecto aos anos anteriores.
Guinarte lembrou que durante o mandato socialista se acadaron cifras significativamente mellores, como o 80% de resolución en 2022 ou o 61% en 2023, fronte ao 44% de queixas sen resolver en 2024 e ao case 60% actual. Ao seu xuízo, estes datos desmontan o discurso que a actual alcaldesa, Goretti Sanmartín, mantivo na oposición e evidencian que a esixencia que formulaba daquela non se corresponde coa súa práctica actual de goberno..
Neste sentido, recordou que a señora Sanmartín, cando estaba na oposición, poñía “moi derelevo a suposta falta de transparencia e a suposta falta de resposta do goberno socialista ás queixas”, mentres que hoxe os datos oficiais reflicten unha realidade peor que a da etapa anterior. Para o voceiro socialista, existe unha evidente contradición entre o que se esixía daquela e o que se practica agora desde o goberno.
“Sabemos que, seguramente, non é posible resolver todas as queixas, e nunca se deu esa situación, pero é que as porcentaxes empeoraron moi substancialmente, habendo un número máis baixo de queixas que o ano pasado”, subliñou.