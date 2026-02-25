Mi cuenta

Santiago de Compostela

Monbus Obradoiro e E.nova Enerxía impulsan 'Os Almorzos do Obradoiro'

O novo foro empresarial nace para fortalecer o tecido compostelán e galego a través do networking estratéxico

Redacción
25/02/2026 20:10
Directivos galegos participaron na sesión inaugural centrada en innovación e protección dixital
Directivos galegos participaron na sesión inaugural centrada en innovación e protección dixital
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

O Monbus Obradoiro organizou xunto a E.nova Enerxía a primeira sesión de 'Os Almorzos do Obradoiro', un ciclo de encontros empresariais concibido como un espazo de networking estratéxico para directivos e responsables de compañías galegas, celebrado en Santiago de Compostela.

A iniciativa nace co obxectivo de fortalecer o tecido empresarial compostelán e galego mediante un formato que combina reflexión, análise dos retos actuais e intercambio de experiencias reais entre profesionais nun entorno de confianza orientado á xeración de sinerxías e oportunidades de colaboración. 

A ciberseguridade, primeiro eixo de análise

Baixo o título 'Un mundo conectado, un mundo vulnerable', a sesión inaugural estivo centrada na ciberseguridade nas pemes e foi impartida por Xabier Naveiro Cabanas, de Ozona TECH.

Durante o almorzo abordáronse os principais riscos dixitais aos que se enfrontan as organizacións e compartíronse claves prácticas para reforzar a protección dos seus sistemas nun contexto empresarial cada vez máis interconectado.

O ciclo pretende poñer o foco nos grandes desafíos que marcan hoxe a axenda das empresas —innovación, competitividade, eficiencia e conta de resultados— desde unha perspectiva práctica e afastada de contidos comerciais, priorizando o coñecemento aplicado e o diálogo entre iguais. 

E.nova Enerxía, socio estratéxico desde Santiago

E.nova Enerxía, empresa galega fundada en 2016 e con sede en Santiago de Compostela, participa como impulsora desta iniciativa. A compañía deseña e executa estratexias enerxéticas integrais orientadas a converter a enerxía nun activo estratéxico para as empresas, máis alá dun simple custo operativo.

A firma ofrece unha visión 360 do ciclo enerxético das organizacións, combinando enxeñaría de precisión, planificación estratéxica e execución técnica en ámbitos como a fotovoltaica, a aerotermia, a electricidade industrial e os servizos de enxeñaría especializada.

Na súa segunda década de actividade, a empresa atópase inmersa nun plan de expansión co obxectivo de duplicar a súa capacidade de produción nos vindeiros tres anos, consolidándose como referencia para compañías que apostan por unha transición enerxética rendible e sostible.

