Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Catedral de Santiago expone mapas y libros de viaje de los siglos XVI al XVIII en su Biblioteca Capitular

La muestra reúne volúmenes con planos e ilustraciones de África, América del Sur, Rusia, China y varios países europeos

Eladio Lois
Eladio Lois
25/02/2026 06:31
La muestra incluye mapas y planos de África, América del Sur, Rusia y China
La muestra incluye mapas y planos de África, América del Sur, Rusia y China
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Catedral de Santiago de Compostela acoge desde esta semana la exposición temporal ‘Otras historias, otros mundos. Libros de viajes de la Biblioteca Capitular’, una selección de obras conservadas en el Archivo-Biblioteca que permite recorrer la mirada europea sobre el mundo entre los siglos XVI y XVIII.

La muestra presenta una amplia selección de libros con mapas, planos e ilustraciones procedentes de la Biblioteca Capitular, con representaciones cartográficas de África, América del Sur, Rusia y China, así como destacados volúmenes de viajes por países europeos como Italia, Francia, Grecia, Inglaterra, Bélgica, Países Bajos y España. 

Facultad de Derecho de la USC

A USC presenta esta semana o Programa de Estímulo á Transferencia de Coñecemento en ciencias sociais, humanidades e artes

Más información

Viajes y cartografía en varios idiomas

Los libros expuestos están escritos en distintos idiomas —latín, francés, inglés, español e italiano— y constituyen un testimonio del interés por el conocimiento geográfico y cultural de otros territorios en la Edad Moderna.

Ocho de las obras han sido digitalizadas y pueden consultarse en formato electrónico mediante el escaneo de un código QR, lo que permite acceder a su contenido sin manipular los ejemplares originales. 

Acceso con la visita al Museo

La exposición puede visitarse en la propia Biblioteca Capitular y está incluida en cualquiera de las modalidades de acceso al Museo Catedral de Santiago.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El papa León XIV

Confirmado: el Papa no visitará Santiago en su viaje a España
Eladio González Lois
Una excursión compuesta por decenas de turistas en el Casco Histórico de Santiago

Santiago pierde 16.000 pernoctaciones en enero y marca su peor dato desde 2018
Eladio González Lois
Jorge Salgado Cortizas durante a súa intervención no Faladoiro do CMD

O Faladoiro do CMD reivindica os oficios tradicionais e alerta da falta de relevo xeracional no sector da madeira
Eladio González Lois
El camión articulado de Transportes Teolindo, totalmente siniestro tras el aparatoso incidente

Aparatosa salida de vía de un camión en el polígono del Tambre
Eladio González Lois