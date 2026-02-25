La Catedral de Santiago expone mapas y libros de viaje de los siglos XVI al XVIII en su Biblioteca Capitular

La muestra incluye mapas y planos de África, América del Sur, Rusia y China Cedida

La Catedral de Santiago de Compostela acoge desde esta semana la exposición temporal ‘Otras historias, otros mundos. Libros de viajes de la Biblioteca Capitular’, una selección de obras conservadas en el Archivo-Biblioteca que permite recorrer la mirada europea sobre el mundo entre los siglos XVI y XVIII.

La muestra presenta una amplia selección de libros con mapas, planos e ilustraciones procedentes de la Biblioteca Capitular, con representaciones cartográficas de África, América del Sur, Rusia y China, así como destacados volúmenes de viajes por países europeos como Italia, Francia, Grecia, Inglaterra, Bélgica, Países Bajos y España.

Viajes y cartografía en varios idiomas

Los libros expuestos están escritos en distintos idiomas —latín, francés, inglés, español e italiano— y constituyen un testimonio del interés por el conocimiento geográfico y cultural de otros territorios en la Edad Moderna.

Ocho de las obras han sido digitalizadas y pueden consultarse en formato electrónico mediante el escaneo de un código QR, lo que permite acceder a su contenido sin manipular los ejemplares originales.