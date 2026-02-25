Investigadores del IDIS avanzan en terapias contra el ictus y en mejoras de la resonancia magnética

El grupo Neuroimaxe e Biotecnoloxía del IDIS ha publicado dos artículos en revistas internacionales de referencia Cedida

El grupo Neuroimaxe e Biotecnoloxía (Nobel) del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago ha publicado recientemente dos artículos científicos de alto impacto en editoriales internacionales de primer nivel como Springer Nature y Wiley, consolidando así su posición en el ámbito de la investigación biomédica.

Ambos trabajos abordan líneas estratégicas en neurociencia y diagnóstico por imagen, con implicaciones relevantes tanto en el plano experimental como en la futura aplicación clínica.

Un nuevo enfoque terapéutico frente al ictus isquémico

El primero de los estudios, publicado en la revista Molecular Neurobiology, está liderado por Ana Sampedro Viana tras una estancia de investigación en el Hospital Universitario de Würzburg (Alemania). El trabajo analiza la regulación del eje TWEAK/Fn14 en modelos de barrera hematoencefálica durante procesos de isquemia y reperfusión cerebral.

La investigación concluye que Fn14 se suprime durante la privación de oxígeno y glucosa y se recupera tras la reoxigenación, mientras que TWEAK permanece estable. Este hallazgo modifica el paradigma previo y abre la puerta al desarrollo de terapias dirigidas de forma temporal contra este eje molecular en el ictus isquémico.

En el estudio participaron también María Luz Alonso, José Castillo, Pablo Hervella y Ramón Iglesias, integrantes del grupo Nobel; Ezequiel Álvarez, del grupo de Cardiología del IDIS; y Malgorzata Burek, del hospital alemán.

Mejoras en el contraste de la resonancia magnética

El segundo artículo, publicado en la revista Small, está firmado por Pelayo García Acevedo, investigador posdoctoral en la Axencia Galega de Innovación y miembro del grupo Nobel. El trabajo presenta una estrategia innovadora para optimizar nanoprobes basadas en óxido de hierro, con el objetivo de mejorar significativamente el contraste en resonancias magnéticas de campo ultra-alto.

Este avance tiene potencial aplicación tanto en la investigación preclínica como en el diagnóstico clínico futuro, al facilitar una visualización más precisa en estudios por imagen.

En esta investigación colaboraron también María Luz Alonso, Sara Ortega y Ramón Iglesias, del grupo Nobel; Yolanda Piñeiro y José Rivas, del grupo NanoMag; y Manuel Bañobre, del Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología de Braga.