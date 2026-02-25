Mi cuenta

El PPdeG instala un busto de Manuel Fraga en el Parlamento

El homenaje al fundador del partido llega tras el ataque vandálico al monumento de Manuel Fraga en Vilalba y el intento fallido de promover una declaración institucional de condena 

Agencias
25/02/2026 20:01
El Grupo Popular sitúa el busto de Manuel Fraga en su espacio del Parlamento de Galicia como gesto político de desagravio tras el ataque al monumento de Vilalba
Europa Press
El PP gallego ha colocado un busto en homenaje a Manuel Fraga, quien fuera presidente fundador de la formación y titular de la Xunta, fallecido en el año 2012, en la entrada del espacio reservado para su grupo en el Parlamento de Galicia.

La 'inauguración' del busto ha tenido lugar este miércoles, al término de una votación en la sesión plenaria que alberga la Cámara autonómica, y en ella han participado la secretaria general del PPdeG, Paula Prado; el portavoz parlamentario, Alberto Pazos; la viceportavoz y diputada lucense Cristina Sanz; y la vilalbesa Sandra Vázquez, que acaba de asumir la presidencia de la Fundación Fraga y es, además, directora xeral de Relacións Parlamentarias.

Los populares gallegos quieren con este gesto rendir homenaje a su presidente fundador en un contexto en el que, además, en días pasados, el busto de Fraga ubicado en la alameda vilalbesa, frente a su casa natal, sufrió un ataque con pintura roja.

Busto de Manuel Fraga vandalizado en Vilalba (Lugo), a 22 de febrero de 2026
PP de Vilalba

Los populares trataron de promover una declaración institucional de condena en la Cámara autonómica, pero requeriría el asentimiento de todos los grupos y, según fuentes consultadas por Europa Press, ha fracasado.

El busto está ubicado dentro del espacio del Grupo Popular, situado justo en la entrada habilitada a modo de recepción y puede verse desde el pasillo de la Cámara que discurre justo por delante.

