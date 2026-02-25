El compostelano Sánchez del Río recibe en Santiago el IX Premio Domingo Fontán

El investigador compostelano Miguel Ángel Sánchez del Río Cedida

El profesor Miguel Ángel Sánchez del Río recibirá este miércoles 25 de febrero el IX Premio Domingo Fontán (2024-2025) de investigación histórica, convocado bianualmente por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consorcio de Santiago.

El acto, abierto al público, tendrá lugar a las 19.30 horas en la sede de la RSEAPS, situada en la plaza Salvador de Parga, y estará presidido por el rector de la Universidad de Santiago, Antonio López Díaz, acompañado por el gerente del Consorcio de Santiago, José Antonio Domínguez Varela; el presidente de la RSEAPS, Francisco Loimil Garrido; y el propio galardonado.

Un estudio sobre asistencia y nutrición en la Compostela de finales del XIX

Sánchez del Río ha sido distinguido por su trabajo ‘Dadles vosotros de comer. Asistencia y nutrición en la Cocina Económica de Santiago de Compostela (1891-1923)’, una investigación centrada en uno de los elementos más significativos de la historia contemporánea de la ciudad.

El jurado, encabezado por Francisco Loimil Garrido, acordó por unanimidad concederle el premio al considerar que el tema abordado posee gran importancia y relevancia social en el momento actual, que está muy bien documentado y que presenta una sólida factura académica. Además, valoró que el estudio analiza una etapa histórica menos conocida de la ciudad.

El galardón está dotado con 2.000 euros, diploma acreditativo y la publicación de la obra, que será presentada próximamente en un nuevo acto público en la Real Sociedad.

Perfil del premiado

Miguel Ángel Sánchez del Río (Santiago de Compostela, 1977) es maestro especialista en Educación Musical, con las especialidades de Educación Primaria, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Es doctor en Filosofía, licenciado en Psicopedagogía y diplomado en Estudios Avanzados en Métodos de Investigación y Diagnóstico Educativo.

Actualmente ejerce como maestro de Educación Primaria en el CEIP de Sigüeiro. Además, es organista titular de la iglesia de San Miguel dos Agros y de la Real e Ilustre Cofradía Numeraria del Rosario, con sede en San Domingos de Bonaval, y cantor del Santuario de Santa Minia. Está vinculado a la Asamblea de la Cruz Roja de Santiago de Compostela como voluntario desde 1992.