El cambio de nombre del CEIP Apóstolo Santiago divide a la ciudadanía: unanimidad de la ANPA y recogida de firmas en contra

Fachada del CEIP Apóstolo Santiago Archivo

El cambio de denominación del CEIP Apóstolo Santiago, aprobado por unanimidad en el Consello Escolar el 4 de diciembre de 2025, ha abierto un intenso debate en Santiago de Compostela. La propuesta plantea que el centro pase a llamarse CEIP da Almáciga tras un proceso de reflexión desarrollado durante dos cursos escolares en el seno de la comunidad educativa. Sin embargo, en paralelo se ha puesto en marcha una recogida de firmas para impedir la modificación y mantener el nombre actual.

La controversia ha trascendido el ámbito escolar y ha llegado al terreno político y ciudadano, con posiciones claramente enfrentadas sobre el significado de la decisión.

La ANPA defiende el procedimiento y el consenso interno

Desde la ANPA del centro insisten en que el cambio no es improvisado ni responde a motivaciones partidistas, sino que es el resultado de un proceso prolongado de debate y participación dentro de la comunidad educativa actual. Subrayan que la propuesta fue aprobada por unanimidad en el Consello Escolar y que se siguió estrictamente el procedimiento previsto en la normativa vigente.

La entidad destaca que esa unanimidad refleja un consenso transversal entre los distintos sectores representados en el órgano escolar y recalca que la decisión nace de la voluntad democrática de la comunidad educativa.

En su posicionamiento público, la ANPA enmarca el cambio dentro de su trayectoria reivindicativa en defensa de la escuela pública. Recuerdan las movilizaciones y actuaciones desarrolladas en las últimas décadas para mantener abierto el centro, recuperar el edificio, mejorar instalaciones, ajustar ratios y promover proyectos vinculados a la igualdad, la lengua y la convivencia. Según sostienen, la propuesta de cambio de nombre se sitúa en esa misma línea de compromiso con una escuela pública plural, diversa y vinculada a su entorno.

Uno de los argumentos centrales es la recuperación del topónimo Almáciga, documentado históricamente y directamente ligado al barrio donde se ubica el colegio. Para la ANPA, adoptar esta denominación no elimina tradición alguna, sino que amplía la memoria colectiva y refuerza el vínculo entre el centro y su territorio.

Asimismo, la asociación rechaza lo que considera interpretaciones alarmistas y advierte de que trasladar una confrontación partidaria al ámbito escolar deslegitima un proceso que califican de legal, participativo y transparente.

La campaña contraria apela a la identidad y la historia

Frente a esta postura, en los últimos días ha comenzado a difundirse una petición ciudadana para mantener el nombre Apóstolo Santiago. En el texto que acompaña la recogida de firmas, sus promotores sostienen que el colegio no es solo un espacio educativo, sino un símbolo relevante de la historia y la identidad de la ciudad.

Quienes impulsan la campaña consideran que el nombre actual forma parte del legado cultural compostelano y que modificarlo supone alterar una tradición arraigada. En su argumentación, cuestionan la neutralidad ideológica del cambio y sostienen que el debate no es meramente administrativo, sino simbólico.

El posicionamiento del Partido Popular

El debate ha sido también objeto de pronunciamiento político. El líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, aseguró en rueda de prensa que se trata de una decisión con “unha profunda carga simbólica, sentimental e tamén política”.

Borja Verea

Verea recordó que el centro es “o primeiro grupo escolar da nosa cidade, que data do ano 1954” y defendió que un colegio “pertence a toda a cidade, non a unha asociación nun momento concreto”.

El dirigente popular cuestionó si existe un problema real que justifique el cambio y enmarcó la propuesta en lo que calificó como “un perigoso proceso de eliminación de todo o que significa Santiago de Compostela”. Además, criticó al gobierno local por lo que considera una falta de orgullo hacia los símbolos históricos de la ciudad y llamó a frenar lo que definió como un ataque a la identidad compostelana.

Tras la aprobación unánime en el Consello Escolar, el siguiente paso corresponde al pleno municipal, que deberá pronunciarse sobre la modificación de la denominación oficial del centro.