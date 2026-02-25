Mi cuenta

Santiago de Compostela

Dos menores heridas tras un atropello en la calle Restollal de Santiago

El accidente obligó a intervenir al 061, Policía Local, bomberos y Protección Civil minutos antes de las 18.00 horas

25/02/2026 10:31
Dos menores resultaron heridas este martes tras ser atropelladas por un turismo en la calle O Restollal, en Santiago de Compostela. El suceso se produjo diez minutos antes de las 18.00 horas, según informó el 112 Galicia.

Fue un particular quien contactó con la central de Emergencias para alertar del atropello y señalar que el vehículo implicado estaba interrumpiendo la circulación en la zona. 

Tras recibir el aviso, el 112 movilizó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que procedió a evacuar a las dos niñas. También fueron alertados la Policía Local, los bomberos de la ciudad y efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

