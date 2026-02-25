Confirmado: el Papa no visitará Santiago en su viaje a España

El papa León XIV Cedida

El Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio, pero no viajará a Santiago de Compostela. Así lo ha confirmado este miércoles el Vaticano y la Conferencia Episcopal Española (CEE), que han detallado que el Pontífice estará en Madrid, Barcelona y Canarias, sin incluir Galicia en su agenda. Al menos, en el actual borrador.

La noticia despeja las dudas que se habían mantenido en los últimos meses sobre una posible visita a la capital gallega, especialmente en el contexto del próximo Año Santo.

Madrid, Barcelona y Canarias: el itinerario confirmado

Según ha explicado la Santa Sede, León XIV visitará en primer lugar Madrid y posteriormente Barcelona, donde inaugurará la nueva y más alta torre de la Sagrada Familia, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

Desde la capital catalana viajará a Canarias, con paradas en Tenerife y Gran Canaria, en un desplazamiento que, según el diario oficial del Vaticano, responde también a la importancia de las islas como una de las principales rutas migratorias entre África y Europa.

En ningún momento del programa oficial figura Galicia ni Santiago de Compostela.

De las expectativas a la confirmación de la ausencia

La confirmación de que el Papa no visitará Santiago contrasta con las expectativas generadas en los últimos meses. El pasado 8 de enero, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, calificaba como “una magnífica noticia” la posibilidad de que León XIV viajase a Galicia, apelando a la cautela y señalando que los contactos “iban por el buen camino”.

También el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, había mostrado en diciembre esperanza ante esa eventual visita. "Ya no hablamos de posibilidades sino de probabilidades", afirmó entonces, en el marco de un encuentro abierto a medios de comunicación.

Desde la comisión organizadora del Año Santo incluso se había comenzado a trabajar en la preparación de posibles acontecimientos jubilares vinculados a una eventual presencia del Pontífice en Compostela, según confirmó el mismo arzobispo en aquel momento.

Sin embargo, el anuncio oficial despeja cualquier expectativa inmediata: Galicia no forma parte del viaje a España previsto para el mes de junio.

Otros viajes internacionales

Antes de su visita a España, León XIV realizará un viaje relámpago al Principado de Mónaco el 28 de marzo, la primera visita de un Papa al país en la era moderna.

Posteriormente, del 13 al 23 de abril, emprenderá una gira africana que incluirá Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, único país africano hispanohablante, en un viaje de diez días que recuerda por su duración al que realizó san Juan Pablo II en 1985.

Por el momento, aunque todavía a falta de que se publique de forma oficial el calendario, todo apunta a que Santiago deberá esperar para una eventual visita papal en el marco del Año Santo u otra futura ocasión.