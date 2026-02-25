Aparatosa salida de vía de un camión en el polígono del Tambre

El camión articulado de Transportes Teolindo, totalmente siniestro tras el aparatoso incidente Cedida

Un camión articulado sufrió en la mañana de este martes una aparatosa salida de vía en el polígono del Tambre, en Santiago de Compostela. El accidente tuvo lugar en torno a las 10.00 horas, cuando la cabeza tractora de la empresa Transportes Teolindo circulaba en dirección al centro de la ciudad desde el propio polígono industrial. El vehículo terminó completamente siniestro.

De acuerdo con testigos presenciales, en el accidente no se vieron implicados otros vehículos. La escena generó momentos de tensión entre quienes transitaban por la zona a esa hora, una de las franjas de mayor actividad en el polígono compostelano. Las autoridades trabajan en estos momentos para que el tráfico de la zona recupere la normalidad.