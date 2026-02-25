Mi cuenta

Aparatosa salida de vía de un camión en el polígono del Tambre

Una cabeza tractora de Transportes Teolindo circulaba hacia el centro de Santiago cuando sufrió el accidente alrededor de las 10.00 horas

Eladio Lois
Eladio Lois
25/02/2026 10:41
El camión articulado de Transportes Teolindo, totalmente siniestro tras el aparatoso incidente
El camión articulado de Transportes Teolindo, totalmente siniestro tras el aparatoso incidente
Cedida
Un camión articulado sufrió en la mañana de este martes una aparatosa salida de vía en el polígono del Tambre, en Santiago de Compostela. El accidente tuvo lugar en torno a las 10.00 horas, cuando la cabeza tractora de la empresa Transportes Teolindo circulaba en dirección al centro de la ciudad desde el propio polígono industrial. El vehículo terminó completamente siniestro

De acuerdo con testigos presenciales, en el accidente no se vieron implicados otros vehículos. La escena generó momentos de tensión entre quienes transitaban por la zona a esa hora, una de las franjas de mayor actividad en el polígono compostelano. Las autoridades trabajan en estos momentos para que el tráfico de la zona recupere la normalidad.

Estado en el que quedó la cabeza tractora tras la salida de vía
Estado en el que quedó la cabeza tractora tras la salida de vía
Cedida
