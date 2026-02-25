Mi cuenta

Santiago de Compostela

Antón Baamonde presenta en Santiago su nuevo ensayo ‘Agora non é antes’ con una reflexión sobre el futuro de Galicia

El autor vilalbés conversará este miércoles en NUMAX con Marga Toxo y Antón Losada sobre la posibilidad de una “revolución tranquila” en el país

Eladio Lois
Eladio Lois
25/02/2026 07:04
Antón Baamonde, autor de 'Agora non é antes'
Antón Baamonde, autor de ‘Agora non é antes’
Archivo
La librería NUMAX acogerá este miércoles 25 de febrero, a las 19.00 horas, la presentación de ‘Agora non é antes. Ideas para unha revolución tranquila’, el nuevo ensayo de Antón Baamonde. El acto contará con la participación del propio autor, acompañado por la periodista y escritora Marga Toxo y el docente y periodista Antón Losada.

Roberto Ouro suma este reconocimiento nacional tras haber obtenido el Premio Lux de Oro en 2025

El santiagués Roberto Ouro gana el premio nacional de Reportaje Gráfico

El volumen, incorporado al catálogo de la Editorial Galaxia, propone una reflexión crítica sobre el momento histórico que atraviesa Galicia y las oportunidades que se abren en un contexto de transformación acelerada. 

Una mirada renovada sobre Galicia

En esta obra, Baamonde plantea la necesidad de leer Galicia desde una perspectiva distinta, combatiendo los clichés y dejando atrás las retóricas de la pasividad. El autor parte de la idea de que el país está culminando una profunda transformación económica y social iniciada hace medio siglo y formula preguntas clave: si es posible una revolución tranquila, si ese cambio estructural puede traducirse también en una transformación política y cultural, y si existe margen para un modelo propio de modernización con una nueva narrativa colectiva.

El ensayo se articula como una invitación a repensar el modo en que Galicia se interpreta a sí misma, en un momento en el que las dinámicas globales y locales obligan a revisar certezas y discursos tradicionales. 

Trayectoria ensayística

Antón Baamonde (Vilalba, 1959) es licenciado en Filosofía, ensayista y articulista. En el catálogo de Editorial Galaxia figuran títulos como ‘A rosa sen porqué’ (1997), donde entrelaza lo literario y lo filosófico. Más recientemente publicó ‘Unha nova Olanda’ (2021), en el que defendía una visión de Galicia como sistema urbano interconectado con el norte de Portugal en el escenario global.

También es autor de ‘Galicia, distrito industrial. Conversas con Daniel Hermosilla’, un volumen centrado en el retorno de la política industrial en Europa y en las oportunidades estratégicas para Galicia. A través del diálogo con el director ejecutivo de Rodiñas, el libro pone el foco en un tejido empresarial tecnológico, internacionalizado y con capacidad de atraer talento, alejándose de estereotipos y reivindicando la biodiversidad industrial del país.

