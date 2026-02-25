Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Ámbito Cultural acoge el debate sobre ‘Desertar’ en la XIX edición del Premio Novela Europea

La XIX edición del certamen literario continúa este jueves en El Corte Inglés con un coloquio moderado por Loli Sans y Marga Vidal

Eladio Lois
Eladio Lois
25/02/2026 06:43
El Corte Inglés Santiago
El Corte Inglés de Santiago
La XIX edición del Premio Novela Europea Casino de Santiago celebra este jueves, 26 de febrero, su tercer debate en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago de Compostela. La sesión, que comenzará a las 18.30 horas, estará centrada en la novela ‘Desertar’, del escritor francés Mathias Enard, y contará con la moderación de Loli Sans y Marga Vidal.

La obra sitúa al lector en un paisaje mediterráneo indeterminado, donde un soldado exhausto huye de la guerra con la intención de cruzar la frontera. Su itinerario cambia al encontrarse con una mujer que también escapa de la barbarie. Esta trama se entrelaza con otra situada el 11 de septiembre de 2001, cuando el atentado contra las Torres Gemelas interrumpe un homenaje fluvial en Berlín dedicado a Paul Heudeber, un matemático de la antigua RDA que permaneció fiel al lado oriental del muro.

Guerra, memoria y desencanto

Casi dos décadas después de aquellos hechos, y con la guerra de Ucrania como telón de fondo, la hija de Heudeber rememora aquel día y reconstruye la vida de su padre y de su madre, una figura ausente y contradictoria. ‘Desertar’ propone así una reflexión sobre la guerra y la supervivencia, sobre las utopías y sus inevitables desencantos, y sobre la manera en que la política y el conflicto armado penetran en la esfera más íntima de las personas.

El debate forma parte del programa de encuentros literarios vinculados al Premio Novela Europea, una iniciativa cultural consolidada en la ciudad que acerca al público compostelano algunas de las obras más relevantes del panorama narrativo europeo contemporáneo. 

Un autor con amplio reconocimiento internacional

Mathias Enard (Niort, 1972) estudió árabe y persa y ha residido largas temporadas en Oriente Próximo. Desde el año 2000 vive en Barcelona, donde ha colaborado en diversas revistas culturales. También fue escritor residente en la Villa Médicis de Roma y ha ejercido como profesor de árabe en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Mathias Enard
Mathias Enard
Archivo

Es autor de novelas como ‘La perfección del tiro’, ‘Zona’, ‘Habladles de batallas, de reyes y elefantes’, ‘Brújula’ o ‘El banquete anual de la Cofradía de Sepultureros’. A lo largo de su trayectoria ha recibido reconocimientos como el Premio de la Francofonía, el Prix Décembre, el Prix du Livre Inter, el Premio Goncourt de los Estudiantes y el Premio Goncourt por ‘Brújula’.

