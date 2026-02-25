Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A Xunta licita por máis de 3 millóns de euros a limpeza dos centros de saúde da área de Santiago e Barbanza

O contrato, por 24 meses, abrangue 32.950 m² de instalacións de atención primaria e PAC en Compostela e na súa contorna, con prazo de ofertas ata o 25 de marzo

Redacción
25/02/2026 20:00
O centro de saúde de Fóntiñas é un dos centros de atención primaria incluídos na licitación do Sergas na área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza
O centro de saúde de Fóntiñas é un dos centros de atención primaria incluídos na licitación do Sergas na área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza
Páxinas Galegas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A Xunta, a través do Servizo Galego de Saúde, publica hoxe no Portal de Contratos Públicos a licitación da limpeza dos locais e dependencias dos servizos e unidades de atención primaria da área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza por un importe de 3.054.631 euros e un período de 24 meses.

As empresas interesadas neste contrato teñen de prazo ata o 25 de marzo para presentaras súas ofertas.

Os centros de saúde nos que se deberá prestar o servizo de limpeza obxecto deste contrato son os de Vite, Fontiñas, Concepción Arenal, Galeras, Bertamiráns, Milladoiro, Brión, Bembibre, Touro, Boqueixón, Vila de Cruces, Valga, Pontecesures, Lalín, A Estrada, Silleda, Muros, Carnota, Noia, Outes, Lousame e Lira. Tamén se inclúen os puntos de atención continuada (PAC) de Bertamiráns, Valga, Lalín, A Estrada, Silleda, Muros e Noia.

En total, a limpeza supón unha superficie de 32.950 m 2 . Entre os servizos que se deben realizar no marco deste contrato están a limpeza, desinfección e/ou descontaminación de todas as dependencias interiores e limpeza de exteriores, así como de todo o mobiliario e equipamento.

Tamén a recollida e traslado de residuos, ou calquera tipo de material desbotable, a diario, ás dependencias que para o seu depósito ou tratamento se destinen en cada un dos centros; e a colaboración na recollida, carga e descarga diaria ás dependencias destinadas ao depósito final, da roupa sucia e daqueles artigos que poidan ser obxecto de lavado e desinfección.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Directivos galegos participaron na sesión inaugural centrada en innovación e protección dixital

Monbus Obradoiro e E.nova Enerxía impulsan 'Os Almorzos do Obradoiro'
Redacción
A comparecencia de Iago Lestegás situou a vivenda protexida como eixo prioritario da política municipal para abordar a crise de accesibilidade ao mercado residencial

Urbanismo presenta o balance das licenzas de vivenda e os cambios organizativos do departamento
Redacción
El Grupo Popular sitúa el busto de Manuel Fraga en su espacio del Parlamento de Galicia como gesto político de desagravio tras el ataque al monumento de Vilalba

El PPdeG instala un busto de Manuel Fraga en el Parlamento
Agencias
O voceiro do Grupo Municipal Socialista en Santiago de Compostela, Gumersindo Guinarte, presentou os datos da Comisión de Queixas e Suxestións correspondentes a 2025

O PSdeG alerta dun mínimo histórico na resposta ás queixas cidadás en Compostela
Redacción