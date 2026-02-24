Un estudio liderado desde Santiago identifica una enzima clave para frenar la fibrosis hepática

El estudio ha sido liderado por el grupo de Metabolismo Molecular del CiMUS Cedida

Un estudio internacional liderado por el CiMUS de la Universidade de Santiago de Compostela ha identificado un mecanismo clave en el desarrollo de la fibrosis hepática, una de las principales complicaciones de la enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica (MASLD).

El trabajo, publicado en la revista científica Cell Metabolism, demuestra que la pérdida de una enzima metabólica llamada fosfoenolpiruvato carboxiquinasa 1 (PCK1) activa las células estrelladas hepáticas, responsables de la formación de fibrosis en el hígado.

Una enfermedad cada vez más frecuente

La MASLD afecta aproximadamente al 30–38 % de la población adulta y se ha convertido en una de las principales causas de enfermedad hepática crónica en el mundo. Puede avanzar hacia fibrosis, cirrosis e incluso cáncer de hígado, y en la actualidad las opciones terapéuticas son muy limitadas.

Solo existe un fármaco aprobado, Resmetirom, que mejora la enfermedad en alrededor del 25 % de los pacientes, especialmente en lo que respecta a frenar o revertir la fibrosis, el principal factor de mortalidad asociado.

Qué ocurre cuando falta PCK1

El estudio muestra que los niveles de PCK1 están significativamente reducidos en las células estrelladas hepáticas tanto en personas con MASLD y fibrosis como en distintos modelos animales de la enfermedad. Esa disminución se asocia con un mayor daño hepático.

Mediante experimentos en células humanas y en modelos animales, el equipo comprobó que cuando falta PCK1, estas células se activan y favorecen la aparición de fibrosis. De hecho, los ratones sin esta enzima en ese tipo celular desarrollaron fibrosis incluso sin estar expuestos a factores externos perjudiciales, como dietas poco saludables.

Por el contrario, cuando se aumentan los niveles de PCK1, se reduce la activación de estas células y se frena el proceso de fibrosis. Esto sitúa a esta enzima como una posible nueva diana terapéutica.

“Nuestros resultados indican que mantener la actividad de PCK1 en las células estrelladas hepáticas es fundamental para preservar el equilibrio metabólico del hígado y prevenir el desarrollo de fibrosis”, destacan las principales autoras del estudio, Eva Nóvoa y Tamara Parracho.

No obstante, las investigadoras muestran cautela y recuerdan que todavía queda recorrido antes de saber si esta estrategia podría ser eficaz y segura en personas.

Nuevas estrategias en desarrollo

Desde el punto de vista clínico, el hallazgo abre la puerta a diseñar tratamientos dirigidos específicamente a las células estrelladas hepáticas, por ejemplo mediante el uso de nanopartículas u otros sistemas de liberación selectiva, con el objetivo de modular la actividad de PCK1.

El grupo ha recibido recientemente un proyecto de Prueba de Concepto de la Agencia Estatal de Investigación para avanzar en estas estrategias. El estudio ha sido liderado por el grupo de Metabolismo Molecular del CiMUS, coordinado por el doctor Rubén Nogueiras, y ha contado con la colaboración de centros nacionales e internacionales como la Clínica Universidad de Navarra, el Hospital Clínic de Barcelona, CIC bioGUNE, la Universidad Autónoma de Madrid y universidades de Francia, Alemania y Estados Unidos.