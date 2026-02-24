Mi cuenta

Santiago de Compostela

The Rapants amplía el aforo del concierto en el Sar y pone a la venta 1.500 nuevas entradas

La banda muradá actuará el 28 de marzo en el Multiusos Fontes do Sar y presentará en directo su cuarto disco, ‘Rapants Club’

Eladio Lois
Eladio Lois
24/02/2026 13:28
The Rapants
The Rapants
Andrea Sánchez
La banda The Rapants ha anunciado la ampliación de la capacidad del concierto que ofrecerá el próximo 28 de marzo en el Multiusos Fontes do Sar, en Santiago de Compostela, y la activación de 1.500 nuevas entradas para el directo.

Bajo el lema “Neste club hai sitio para todxs”, el grupo confirma que los nuevos billetes saldrán a la venta este miércoles 25 de febrero a partir de las 12.00 horas en la plataforma Ataquilla.com.

El recital supondrá la gran inauguración del denominado Rapants Club y se presenta como una fiesta para la música gallega, en la que la formación dará a conocer en directo los temas de su cuarto LP, que verá la luz el miércoles 4 de marzo en las principales plataformas digitales. 

Un salto estilístico con identidad propia

El nuevo trabajo, titulado ‘Rapants Club’, reúne una docena de canciones en las que la banda amplía su paleta sonora sin perder su esencia. Guitarras frenéticas, sintetizadores, estribillos pegadizos y una mayor apertura hacia sonidos como el disco y la electrónica marcan esta nueva etapa.

Entre los avances ya publicados figuran ‘Non Sei Como’, en colaboración con Joe Crepúsculo, y ‘Viaxei’, que anticipan esa evolución estilística. El álbum combina letras más oscuras con la naturalidad, la diversión y los riffs desafiantes que caracterizan al grupo.

