Santiago activa o novo Consello Municipal de Mocidade tras renovar o regulamento de 2001
O órgano reforza o peso da mocidade dos centros educativos e da universidade e abre as sesións á participación pública de persoas entre 14 e 30 anos
O mércores quedará constituído o Consello Municipal de Mocidade, unha vez en aprobado o seu novo regulamento que substitúe ao que estaba en vigor desde o ano 2001. A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, explicou que este órgano de participación “está concibido como un espazo de encontro e coordinación entre o Concello e a mocidade, para favorecer a súa implicación activa na vida pública e canalizar as súas demandas co obxectivo tamén de facilitar a resposta por parte da administración local”.
A sesión constitutiva do Consello Municipal de Xuventude terá lugar mañá pola tarde no Centro Xove da Almáciga. A súa principal novidade ten que ver coa composición do órgano, no que adquiren un papel máis relevante os centros educativos e a Universidade. Ademais, o novo regulamento establece que as sesións do Consello Municipal de Mocidade serán abertas á participación pública, con voz pero sen voto, de todas as persoas con idades comprendidas entre os 14 e os 30 anos.
Nova composición do Consello
Así, o Consello contará cun mínimo de cinco vogalías exercidas por mozos e mozas con idades a partir de 14 anos escolarizados en 3º da ESO e cursos posteriores de secundaria, bacharelato ou formación profesional. Cada centro educativo elixirá unha persoa representante e cando menos unha suplente, pero as vogalías electas por esta cota non exercerán como representantes do centro senón da súa franxa de idade ou do barrio. En canto á Universidade, fará parte do Consello a través dunha persoa designada en representación do órgano de goberno da USC e doutra designada en representación do Consello do Estudantado.
Ademais, as entidades, asociacións ou colectivos xuvenís que o soliciten formalmente poderán participar no Consello exercendo como vogais. Tamén será designada unha persoa en representación da comunidade usuaria do Centro Xove de Creación Cultural da Almáciga.
A composición do Consello Municipal de Mocidade complétase cunha persoa en representación de cada un dos grupos políticos con representación na Corporación Municipal; a presidencia, que ocupará a alcaldesa ou a concelleira de Xuventude; a vicepresidencia, que será ocupada de xeito rotatorio por unha das vogais; e a secretaría, que lle corresponderá á persoa que exerce a secretaría xeral do Pleno ou a persoa na que delegue.