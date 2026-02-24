Luis Fercán: “A lo que le debemos la música y a que las bandas sigan y existan es a las salas”

Luis Fercán reivindica el formato sala y el arraigo local como espacio de escucha Thais Varela

Luis Fercán se ha consolidado como una voz sensible, con una trayectoria que lo ha llevado a superar los 130 conciertos entre España y Latinoamérica. Tras una gira en la que la mitad de las fechas de 2025 colgaron el cartel de entradas agotadas, el cantautor publicó el 6 de febrero su nuevo disco, ‘Cerezos en flor’. En clave local, el artista homenajeará a las salas que lo vieron crecer con cinco conciertos consecutivos en Santiago, bajo el título ‘Os cinco de sempre’. Los conciertos tendrán lugar el 24 de febrero en Carrilana, el 25 en Borriquita, el 26 en Fuco Lois, el 28 en Lucille y el 1 de marzo en Riquela.

‘Cerezos en Flor’ está acaba de salir. ¿Qué momento personal y creativo atraviesa este disco respecto al último, ‘Postales perdidas’?

Yo creo que es un disco más íntimo del anterior, la temática habla un poco más de mi y estoy en un momento en el que me encanta el equilibrio que encontramos entre lo que queríamos hacer y lo que acabamos consiguiendo. Es un momento muy bonito.

‘El otro lado’ cierra el disco y parece condensar todo su mensaje emocional. ¿Por qué sentía que debía ser la canción final?

Es la canción que más se sale de la estética de todo el disco, pero sin embargo me parece que recoge muchas cosas de él. Casi siempre hay una canción en los discos, por lo menos en los míos, que resume un poco o que es la puerta a lo siguiente y me da la sensación de que está canción va a guiar un poquito hacia lo siguiente que venga.

El disco mezcla intimidad acústica con una sensación muy coral, casi de amigos tocando juntos. ¿Buscaba esa cercanía sonora?

Yo creo que esas son cosas que se generan sin querer, porque al final éramos tres colegas grabando un disco en una casa. Tres amigos que, además de trabajar, tenemos esa relación. Creo que es algo que se puede respirar en el disco a nivel positivo de pureza y que se debe, en parte, a esto.

Va a dar cinco conciertos seguidos en Santiago en salas muy ligadas a su trayectoria. ¿Qué significa para usted ‘Os cinco de sempre’?

Es el tercer año que lo hacemos. Lo empezamos porque me parece algo muy guay para la gente que quiera ver un concierto mío el hecho de que lo intentamos montar como si fuese prácticamente el salón de casa. Entonces hacemos algo muy íntimo, que creo que es la mejor manera de conocerme, de conocer mi música. Salió así, pero creo que lo seguiremos haciendo muchos años más la verdad.

Habla de esa intimidad que da el hecho de estar en su hogar. ¿Qué tiene tocar en casa que no se da en otros escenarios?

Yo intento traducir lo máximo posible lo que hago en casa a los escenarios. Esa intimidad de estar tocando en estos lugares me enseña mucho a vivir las canciones de una manera concreta. En el escenario hay muchas cosas bonitas porque, además de recibir tú la información y de estar transmitiéndola, hay gente que está sintiendo cosas y eso lo hace bonito.

En una industria cada vez más centralizada, ¿qué importancia tiene para usted reivindicar el circuito de salas y el arraigo local?

Ahora está todo reventado de festivales, reventado de todo… Y creo que, al final, a lo que le debemos la música y a que las bandas sigan y existan es a las salas, por lo menos esto es lo que ha pasado toda la vida. Creo que hay que reivindicar los conciertos en salas y, a parte de eso, también creo que es más bonito ver un concierto en estos lugares que en un festival. Los festivales están bien, pero es una apuesta mucho más sincera la que hace alguien en una sala.

Tras más de 130 conciertos y muchos sold out, ¿cómo ha cambiado su forma de enfrentarte al directo?

No ha cambiado demasiado, sigo enfrentándome igual al escenario. Es una cosa que me encanta, entonces al final creo que estoy como en el salón de casa y eso es algo que me lleva pasando desde los 15 años, cuando empecé a tocar.

¿Qué le gustaría que se llevase el oyente después de escuchar el disco entero?

Simplemente algo que le emocione. Con que le emocione un poco o le haga viajar a algún lugar concreto dentro de su cabeza, pues me parece que está el trabajo hecho.