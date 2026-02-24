Mi cuenta

Santiago de Compostela

Familias del CSC de Fontiñas se movilizan tras el cierre de las aulas de juego

Usuarios piden al Concello la cesión de una sala para garantizar la conciliación mientras continúa la huelga del personal de dinamización sociocultural

Eladio Lois
Eladio Lois
24/02/2026 13:23
El CSC de Fontiñas, afectado por el cierre de las aulas de juego
El CSC de Fontiñas, afectado por el cierre de las aulas de juego
Usuarios del Centro Sociocultural (CSC) de Fontiñas han comenzado a organizarse para hacer frente a las consecuencias del cierre de las aulas de juego, un servicio afectado por la huelga que mantiene desde el pasado 16 de febrero el personal de la empresa Serviplus, adjudicataria de la dinamización y mediación sociocultural en la red municipal de centros.

Centro sociocultural de Santa Marta (arquivo)

La empresa adjudicataria de la gestión de los centros socioculturales renuncia al contrato y Raxoi valora sanciones

Según explican las familias, la situación deriva de cuatro meses de impagos a los trabajadores y de la imposibilidad de que estos puedan solicitar la prestación por desempleo, al no haberse formalizado los despidos pese a que el Concello de Santiago de Compostela ya revocó la orden de continuidad del servicio.

Una respuesta vecinal ante la falta de alternativas

Ante la desaparición de las aulas de juego, padres y madres del barrio han decidido organizarse para paliar la falta de recursos de conciliación. Tras mantener conversaciones con el animador responsable del espacio, han acordado presentar una solicitud colectiva al Concello para que les ceda una sala en el propio CSC de Fontiñas tres días a la semana, en horario de 18.00 a 20.00 horas.

El objetivo es poder atender, con la colaboración voluntaria del personal, las necesidades de conciliación y de educación a través del juego y la socialización de los menores. La iniciativa ha tenido una rápida respuesta: en apenas dos horas lograron reunir medio centenar de firmas de apoyo entre las personas usuarias del centro. 

Petición de gestión directa

En el escrito que harán llegar al Gobierno municipal, las familias instan a que el servicio sea municipalizado, al menos de forma transitoria, mientras no se encuentra una solución definitiva. A su juicio, la salida estructural pasa por la gestión directa del servicio, garantizando así su estabilidad y continuidad.

La reivindicación se enmarca en un llamamiento conjunto de usuarios y trabajadores bajo el lema “Xuntos/as pola municipalización do servizo de dinamización e mediación sociocultural na rede de CSC’s”, en el que defienden que se trata de una función social esencial para los barrios.

