Santiago de Compostela

Estos son los cortes de tráfico que habrá en Santiago por los trabajos de asfaltado

Las obras de reparación del pavimento afectarán a la circulación en distintos barrios y obligarán a modificar varias líneas del transporte urbano

Eladio Lois
Eladio Lois
24/02/2026 14:30
Trabajos anteriores de asfaltado en Conxo
Trabajos anteriores de asfaltado en Conxo
Archivo
El Concello de Santiago de Compostela ejecutará trabajos de reparación de pavimentos asfálticos entre el lunes 23 de febrero y el martes 3 de marzo, lo que provocará cortes y restricciones de tráfico en varias rúas de la ciudad.

Las actuaciones se desarrollarán en horario de 8.30 a 13.30 horas y de 14.30 a 19.30 horas, salvo en aquellos casos en los que se especifica afección durante toda la jornada. 

Calles afectadas y desvíos

Los trabajos comenzaron el lunes 23 en la rúa de San Lázaro, con el corte del carril de salida entre la rotonda da Muíña y la rotonda de Miguel Ferro Caaveiro. 

La rúa Roma se cerrará en sentido subida el jueves 26 por la mañana y el viernes 27 por la tarde.

El lunes 2 de marzo la rúa da República Arxentina permanecerá cortada todo el día en el tramo comprendido entre Romero Donallo y Fernando III, aunque los cruces no se verán afectados. Ese mismo día, la rúa Gómez Ulla estará cerrada en horario de mañana, con acceso alternativo por Pérez Constanti.

Entre el lunes 2 y el martes 3, en la avenida do Burgo das Nacións solo se podrá circular en un único sentido, desde Xoán XXIII hacia la avenida de Castelao. La rúa da Ponte Vella se cerrará el lunes por la mañana y el martes por la tarde.

Finalmente, el martes 3 de marzo quedará cortado durante toda la jornada el cruce de la avenida Quiroga Palacios con la rúa do Veedor, con desvíos habilitados por Bispo Teodomiro y Corredoira das Fraguas.

