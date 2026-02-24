Mi cuenta

Santiago de Compostela

El santiagués Roberto Ouro gana el premio nacional de Reportaje Gráfico

El fotógrafo compostelano fue reconocido por una impactante imagen del Entroido de Xinzo

Eladio Lois
Eladio Lois
24/02/2026 10:52
Roberto Ouro suma este reconocimiento nacional tras haber obtenido el Premio Lux de Oro en 2025
Roberto Ouro suma este reconocimiento nacional tras haber obtenido el Premio Lux de Oro en 2025
Cedida
El fotógrafo santiagués Roberto Ouro ha conquistado este domingo 22 de febrero de 2026 el premio en la categoría de Reportaje Gráfico otorgado por la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y la Imagen (FEPFI), gracias a una imagen que retrata una de las tradiciones más icónicas del Carnaval de Xinzo de Limia: la conocida batalla de harina.

La obra premiada captura con intensidad uno de los momentos más representativos de esta celebración, un ritual festivo que cada año reúne a cientos de personas en las calles de la localidad ourensana. El jurado destacó especialmente la fuerza expresiva de la imagen, la cercanía con el protagonista y una composición dinámica capaz de transmitir la energía y el ambiente del instante retratado.

La imagen premiada recoge un instante de la tradicional batalla de harina del Carnaval de Xinzo de Limia
La imagen premiada recoge un instante de la tradicional batalla de harina del Carnaval de Xinzo de Limia
Cedida

Una trayectoria en ascenso

Este nuevo galardón llega después de que el fotógrafo compostelano obtuviese el Premio Lux de Oro en 2025, uno de los reconocimientos más relevantes del sector en España. Con el premio de la FEPFI, Ouro refuerza su trayectoria profesional y consolida su marca personal dentro de un certamen considerado de gran prestigio en el ámbito de la fotografía profesional.

Desde Santiago de Compostela, ciudad donde desarrolla su actividad, el autor subraya que la virtud de la imagen premiada nace de la espectacularidad de los carnavales gallegos, a los que define como una celebración de enorme interés cultural y turístico. 

Tradición, identidad y emoción colectiva

El fotógrafo destaca que documentar acontecimientos como el Carnaval de Xinzo es una experiencia única, no solo por su riqueza visual, sino también por la emoción colectiva que se vive en ellos. Según explica, lo que ocurre en estas celebraciones no deja indiferente a nadie, ya que combinan tradición, identidad y una energía contagiosa que solo puede captarse desde dentro, compartiendo la fiesta con sus protagonistas y sintiendo de primera mano la intensidad del momento.

