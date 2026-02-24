Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El PSdeG denuncia el “abandono insostible” del parque empresarial de A Sionlla

Los socialistas llevarán al pleno una pregunta sobre los retrasos en la constitución del organismo encargado del mantenimiento del polígono

Eladio Lois
Eladio Lois
24/02/2026 14:18
La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa
La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Grupo Municipal Socialista denunciará en el pleno de este jueves la situación del parque empresarial de A Sionlla y los retrasos en la constitución de su Entidad de Conservación, tras calificar de “insostible” el estado actual del polígono.

La concejala socialista Marta Abal advirtió de que el deterioro es visible para cualquiera que visite la zona y aseguró que existe una acumulación de deficiencias que afectan tanto a la imagen como a la funcionalidad del espacio.

Según explicó, hay “farois danados, viais sen pintar nin sinalizar, alumeado que non funciona e deixa o polígono na escuridade cando cae a noite, maleza sen rozar…”, lo que calificó como una “imaxe impropia dun espazo que non está á altura das empresas instaladas nin das persoas usuarias”. 

Una entidad pendiente desde agosto

Para frenar esta situación, Abal señaló que el primer paso es constituir la Entidad de Conservación de A Sionlla, el organismo llamado a asegurar la conservación y mantenimiento de las dotaciones públicas, infraestructuras y servicios del área empresarial.

Sin embargo, afirmó que su constitución continúa pendiente de trámites municipales y que el procedimiento está paralizado desde el 1 de agosto de 2025, a la espera de informes del Concello. La concejala atribuyó esta situación a la “parálise do goberno de Goretti Sanmartín”.

En este contexto, el Grupo Municipal Socialista preguntará en el pleno cuándo prevé el Gobierno local completar la constitución definitiva de la Entidad de Conservación. 

Impacto en la imagen y la inversión

Abal alertó de que el bloqueo administrativo está perjudicando la imagen de Santiago y su capacidad para atraer inversión, al transmitir una sensación de abandono en un espacio que consideran estratégico para el tejido productivo de la ciudad.

Desde el PSdeG reclaman al ejecutivo municipal que desbloquee de manera inmediata los trámites pendientes y asuma como prioritaria la puesta en marcha de este instrumento de gestión, al entender que el parque empresarial debe estar a la altura de las empresas que generan empleo y riqueza en la capital gallega.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

A alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, xunto co concelleiro de Obras, Xesús Domínguez, visitaron as obras de renovación do firme no lugar de Vilamaior

Vilamaior renova as súas seis vías cun investimento de máis de 391.000 euros
Redacción
A concelleira de Xuventude do Concello de Santiago de Compostela, María Rozas

Santiago activa o novo Consello Municipal de Mocidade tras renovar o regulamento de 2001
Redacción
El ideal gallego

El delegado del Gobierno asegura respetar las alegaciones de Raxoi sobre el vertido al río Sar
Agencias
Abián Díaz actuará el 28 de febrero de 2026 en el Auditorio Abanca

Abián Díaz trae a Santiago su ‘Show Patético’, el espectáculo que ya ha agotado entradas en media España
Eladio González Lois