El PSdeG denuncia el “abandono insostible” del parque empresarial de A Sionlla

La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa Cedida

El Grupo Municipal Socialista denunciará en el pleno de este jueves la situación del parque empresarial de A Sionlla y los retrasos en la constitución de su Entidad de Conservación, tras calificar de “insostible” el estado actual del polígono.

La concejala socialista Marta Abal advirtió de que el deterioro es visible para cualquiera que visite la zona y aseguró que existe una acumulación de deficiencias que afectan tanto a la imagen como a la funcionalidad del espacio.

Según explicó, hay “farois danados, viais sen pintar nin sinalizar, alumeado que non funciona e deixa o polígono na escuridade cando cae a noite, maleza sen rozar…”, lo que calificó como una “imaxe impropia dun espazo que non está á altura das empresas instaladas nin das persoas usuarias”.

Una entidad pendiente desde agosto

Para frenar esta situación, Abal señaló que el primer paso es constituir la Entidad de Conservación de A Sionlla, el organismo llamado a asegurar la conservación y mantenimiento de las dotaciones públicas, infraestructuras y servicios del área empresarial.

Sin embargo, afirmó que su constitución continúa pendiente de trámites municipales y que el procedimiento está paralizado desde el 1 de agosto de 2025, a la espera de informes del Concello. La concejala atribuyó esta situación a la “parálise do goberno de Goretti Sanmartín”.

En este contexto, el Grupo Municipal Socialista preguntará en el pleno cuándo prevé el Gobierno local completar la constitución definitiva de la Entidad de Conservación.

Impacto en la imagen y la inversión

Abal alertó de que el bloqueo administrativo está perjudicando la imagen de Santiago y su capacidad para atraer inversión, al transmitir una sensación de abandono en un espacio que consideran estratégico para el tejido productivo de la ciudad.

Desde el PSdeG reclaman al ejecutivo municipal que desbloquee de manera inmediata los trámites pendientes y asuma como prioritaria la puesta en marcha de este instrumento de gestión, al entender que el parque empresarial debe estar a la altura de las empresas que generan empleo y riqueza en la capital gallega.