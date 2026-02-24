El PP carga contra el posible cambio de nombre del colegio Apóstolo Santiago y habla de “ataque ao compostelanismo”
Borja Verea critica la propuesta y acusa al gobierno local de querer eliminar símbolos históricos de la ciudad
El presidente del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, ha mostrado este lunes su rechazo a la propuesta de eliminar el nombre de Apóstolo Santiago de un colegio compostelano, una iniciativa que calificó de decisión “con profunda carga simbólica, sentimental e tamén política”.
En rueda de prensa, Verea afirmó que, aunque “toda iniciativa cidadá merece o noso respecto”, hay decisiones que afectan al conjunto de la ciudad y que deben contar con un consenso amplio. “Un colexio pertence a toda a cidade, non a unha asociación nun momento concreto. O nome dun centro escolar non é unha marca comercial que se cambia segundo as modas ou as tendencias. Estamos falando da nosa historia compartida”, subrayó.
“Santiago merece un goberno orgulloso da súa historia”
El líder popular cuestionó si existe “algún problema real” que justifique el cambio de denominación del primer grupo escolar de la ciudad, que data de 1954, y preguntó qué opinan “as xeracións e xeracións de exalumnos desta escola” y el conjunto de la ciudadanía compostelana.
Durante su intervención, criticó con dureza al gobierno local y a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, a la que acusó de impulsar “un perigoso proceso de eliminación de todo o que significa Santiago de Compostela”. Según señaló, “temos unha alcaldesa anti Santiago, á que non lle gusta a Catedral, nin o Apóstolo, nin a Ruta Xacobea, esa ruta milenaria que construíu Europa e que nos fixo universais”.
Verea aseguró que el ejecutivo municipal “detesta todo o que nos fai únicos e universais” y llamó a “frear xuntos este ataque constante do BNG e de Goretti Sanmartín ao compostelanismo”.
Críticas a la gestión municipal
Más allá de esta cuestión, el dirigente popular cargó contra lo que considera una falta de prioridades del gobierno local, al que acusó de centrarse “nas bandeiriñas, nas manifestacións dos domingos e en colocar aos seus amigos nun exército de asesores e altos cargos”.
“Temos a cidade máis sucia que nunca, centros socioculturais pechados, a vivenda cada día máis cara, a alcaldesa máis morosa de Galicia, os peores autobuses, máis impostos e máis multas, e nunca tantos baches tan grandes en tantos sitios á vez”, enumeró.
El presidente del PP compostelano concluyó reiterando que su formación defenderá “a identidade e o patrimonio simbólico de Santiago” y que no permanecerá en silencio ante lo que considera intentos de “borrar o que somos”.