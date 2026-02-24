El delegado del Gobierno asegura respetar las alegaciones de Raxoi sobre el vertido al río Sar

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en una foto de archivo

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha asegurado respetar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Santiago al procedimiento sancionador abierto por Augas de Galicia por vertidos al río Sar en las que el Consistorio argumenta una "falta de autoría material" debido a que, desde el 1 octubre, Acuaes, adjudicataria de las actuales obras, pasó a ser la responsable de la antigua planta de A Silvouta.

Preguntado al respecto en un desayuno informativo este martes en Santiago de Compostela, el delegado ha recordado que el procedimeinto está abierto y ha rechazado pronunciarse sobre la estrategia de defensa que hace el Consistorio ante esta propuesta de Santiago.

El delegado, abogado de profesión, ha recordado que en una estrategia de defensa se utilizan "miles de argumentos" y ha sostenido que todos son "absolutamente legítimos" hasta que se estudien.

Dicho esto, ha sostenido que, una vez avance el procedimiento y en función del recorrido que estas alegaciones puedan tener, pues Aquaes presentará las suyas si se determina que tiene culpa.