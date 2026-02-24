El CPEIG celebra en Santiago su gran cita anual de la ingeniería informática

El presidente del CPEIG, Fernando Suárez, durante la gala de la edición anterior Cedida

Santiago de Compostela será el escenario el próximo 12 de junio de la XVIII Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia, la gala anual organizada por el Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), que reunirá a más de 400 invitados entre profesionales de empresas TIC, miembros del cuerpo colegial y representantes institucionales.

El evento tendrá lugar en el Hotel OCA Puerta del Camino y se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro del sector tecnológico gallego. Según explicó el presidente del CPEIG, Fernando Suárez, la cita busca visibilizar ante la sociedad el trabajo desarrollado por las ingenieras e ingenieros en informática dentro de la sociedad de la información, así como las iniciativas vinculadas al ámbito de las TIC.

Entrega de los Premios da Noite

En el marco de la gala se entregarán los Premios da Noite, que incluyen más de media docena de categorías en las que las personas colegiadas reconocen iniciativas, proyectos y trayectorias destacadas en el ámbito de la ingeniería informática.

En la edición de 2025 fueron distinguidos, entre otros, el primer punto neutro de intercambio de tráfico de datos en Galicia, Galnix; la ingeniera informática Josefina Alonso, directora de Operacións do Digital Innovation Hub da Industria de Galicia; el doctor en Informática Luis de Salvador, director de la División de Innovación Tecnolóxica de la Axencia Española de Protección de Datos; la Olimpiada Informática Española; el Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG); el Colegio Manuel Peleteiro de Santiago por su Plan de Benestar Dixital; la compañía Accenture por su participación en el Programa Nacional de Algoritmos Verdes; la Consellería de Sanidade por su certificación en el alto nivel del Esquema Nacional de Seguridade; el proyecto Neurocloud, de la spin-off coruñesa Qubiotech; la Dirección Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego por el programa formativo del Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia; el ingeniero informático Santiago Noriega; la empresa Unisys; el proyecto QUORUM; y el catedrático emérito de Enxeñaría Química Juan Casares Long.