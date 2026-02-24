Mi cuenta

Santiago de Compostela

El Consorcio de Santiago presenta 'Lembranzas a escena'

La obra de Ezequiel Méndez Vidal repasa la actividad escénica compostelana entre 1958 y 1967

Eladio Lois
Eladio Lois
24/02/2026 08:15
El libro recoge la actividad teatral universitaria en Santiago entre 1958 y 1967
El libro recoge la actividad teatral universitaria en Santiago entre 1958 y 1967
Cedida
El salón de actos del Museo do Pobo Galego acogerá este martes, 24 de febrero, a las 19.00 horas, la presentación del libro 'Lembranzas a escena. Un labor teatral (Santiago de Compostela, 1958-1967)', obra de Ezequiel Méndez Vidal y coeditada por el Consorcio de Santiago y la Universidade de Santiago de Compostela.

El acto contará con la presencia del autor, así como de la alcaldesa de Santiago y presidenta del Consorcio, Goretti Sanmartín Rei; el rector de la USC, Antonio López Díaz; la presidenta del padroado del Museo do Pobo Galego, Concepción Losada Vázquez; el gerente del Consorcio, José Antonio Domínguez Varela; y los responsables de los departamentos de publicaciones de la USC y del Consorcio, Juan Blanco Valdés y Juan Conde Roa, respectivamente. Asistirá también el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras. 

Memoria teatral en tiempos de dictadura

La publicación recoge las memorias detalladas del intenso trabajo de interpretación y dirección teatral desarrollado por Ezequiel Méndez Vidal en el ámbito universitario compostelano entre 1958 y 1967, en plena etapa final del franquismo.

En un contexto en el que cualquier actividad de dinamización cultural fuera de los estrechos márgenes impuestos por la dictadura era observada con desconfianza —cuando no considerada potencialmente “subversiva”—, el libro reconstruye la actividad escénica universitaria y su valor como espacio de expresión cultural. 

Un estreno histórico en la Quintana

Entre los episodios que rememora la obra figura la estrena en Galicia de 'Os vellos non deben namorarse', de Castelao, celebrada en la Praza da Quintana el 25 de julio de 1961. En aquella representación, Méndez Vidal participó interpretando el papel del boticario Saturio.

El volumen pone en valor un período de especial relevancia para la historia cultural de Santiago y documenta una etapa en la que el teatro universitario se convirtió en una herramienta de resistencia cultural y de afirmación identitaria en tiempos de restricciones políticas.

