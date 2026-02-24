Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Cineclub Ateneo proyecta 'Matria' con la presencia de su director, Álvaro Gago

La sesión, incluida en el II Ciclo 'Cinema galego do século XXI', se celebrará este martes a las 19.00 horas en la Rúa do Vilar

Eladio Lois
Eladio Lois
24/02/2026 06:35
Fotograma de la película
Fotograma de la película
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Cineclub del Ateneo de Santiago proyectará este martes, 24 de febrero, la película Matria dentro del II Ciclo 'Cinema galego do século XXI'. La cita tendrá lugar a las 19.00 horas en la sede del Ateneo, en la Rúa do Vilar, 19, y contará con la presencia de su director, Álvaro Gago, quien presentará la obra y participará en un coloquio abierto con el público asistente.

Estrenada en 2023, Matria retrata la vida de Ramona, una mujer de cuarenta años que afronta una realidad laboral y personal marcada por la precariedad en una villa de la costa gallega. A través de su rutina diaria, la película ofrece una mirada íntima y realista sobre las dificultades de conciliación, las expectativas truncadas y la posibilidad de redefinir el propio camino vital.

La historia crece alrededor de la relación de la protagonista con su hija Estrella y del momento en que Ramona se enfrenta, por primera vez, a la oportunidad de pensar en sí misma. La interpretación de María Vázquez fue reconocida con la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga. 

De Sundance a los Goya

Álvaro Gago (Vigo, 1986) es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Vigo y completó su formación en Chicago y en la London Film School. La historia de Matria tiene su origen en un cortometraje homónimo que fue premiado en 2018 en el Festival de Sundance y en el Festival de Cans, y que sirvió de base para esta posterior adaptación al largometraje.

En 2024, el director fue nominado a la Mejor Dirección Novel en los Premios Goya por esta obra, consolidando una trayectoria que sitúa su trabajo entre las propuestas más destacadas del cine gallego reciente.

Con esta proyección, el Cineclub Ateneo continúa su apuesta por acercar al público compostelano algunas de las producciones más relevantes del audiovisual gallego del siglo XXI, combinando exhibición y diálogo directo con sus creadores.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El CSC de Fontiñas, afectado por el cierre de las aulas de juego

Familias del CSC de Fontiñas se movilizan tras el cierre de las aulas de juego
Eladio González Lois
Roberto Ouro suma este reconocimiento nacional tras haber obtenido el Premio Lux de Oro en 2025

El santiagués Roberto Ouro gana el premio nacional de Reportaje Gráfico
Eladio González Lois
El libro recoge la actividad teatral universitaria en Santiago entre 1958 y 1967

El Consorcio de Santiago presenta 'Lembranzas a escena'
Eladio González Lois
El presidente del CPEIG, Fernando Suárez, durante la gala de la edición anterior

El CPEIG celebra en Santiago su gran cita anual de la ingeniería informática
Eladio González Lois