El Cineclub Ateneo proyecta 'Matria' con la presencia de su director, Álvaro Gago

El Cineclub del Ateneo de Santiago proyectará este martes, 24 de febrero, la película Matria dentro del II Ciclo 'Cinema galego do século XXI'. La cita tendrá lugar a las 19.00 horas en la sede del Ateneo, en la Rúa do Vilar, 19, y contará con la presencia de su director, Álvaro Gago, quien presentará la obra y participará en un coloquio abierto con el público asistente.

Estrenada en 2023, Matria retrata la vida de Ramona, una mujer de cuarenta años que afronta una realidad laboral y personal marcada por la precariedad en una villa de la costa gallega. A través de su rutina diaria, la película ofrece una mirada íntima y realista sobre las dificultades de conciliación, las expectativas truncadas y la posibilidad de redefinir el propio camino vital.

La historia crece alrededor de la relación de la protagonista con su hija Estrella y del momento en que Ramona se enfrenta, por primera vez, a la oportunidad de pensar en sí misma. La interpretación de María Vázquez fue reconocida con la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga.

De Sundance a los Goya

Álvaro Gago (Vigo, 1986) es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Vigo y completó su formación en Chicago y en la London Film School. La historia de Matria tiene su origen en un cortometraje homónimo que fue premiado en 2018 en el Festival de Sundance y en el Festival de Cans, y que sirvió de base para esta posterior adaptación al largometraje.

En 2024, el director fue nominado a la Mejor Dirección Novel en los Premios Goya por esta obra, consolidando una trayectoria que sitúa su trabajo entre las propuestas más destacadas del cine gallego reciente.

Con esta proyección, el Cineclub Ateneo continúa su apuesta por acercar al público compostelano algunas de las producciones más relevantes del audiovisual gallego del siglo XXI, combinando exhibición y diálogo directo con sus creadores.