Abián Díaz trae a Santiago su ‘Show Patético’, el espectáculo que ya ha agotado entradas en media España

Abián Díaz actuará el 28 de febrero de 2026 en el Auditorio Abanca Cedida

El humorista canario Abián Díaz presentará el próximo 28 de febrero de 2026 su espectáculo ‘Show Patético’ en el Auditorio Abanca, en una cita que promete convertirse en una de las propuestas de humor más destacadas del calendario cultural compostelano.

Con cinco años dedicados plenamente a la comedia, Abián Díaz ha construido una propuesta escénica propia en la que combina humor absurdo, música y piano en directo, un formato que le ha permitido conectar con públicos de distintas edades y llenar teatros en numerosas ciudades de su gira por España.

Miguel Noguera lleva su 'Ultrashow' a Santiago: 80 minutos de comedia experimental en el Teatro Compostela Más información

Un espectáculo musical y delirante

‘Show Patético’ propone un espectáculo en el que el humor y la música se funden en una experiencia escénica poco convencional. No se trata de un monólogo al uso, sino de una propuesta que integra canciones, improvisación y situaciones inesperadas.

El espectáculo tiene una duración aproximada de 90 minutos, tiempo en el que el artista despliega un universo cómico marcado por la energía y la interacción con el público.

Abián Díaz acumula más de 350.000 seguidores en redes sociales y ha publicado más de 270 vídeos humorísticos en plataformas como Instagram y TikTok, donde ha consolidado una comunidad fiel que ahora podrá verle en directo en Santiago.

Entradas y recomendaciones

El espectáculo está recomendado para mayores de 14 años. Las personas menores de 16 deberán asistir acompañadas de un adulto.

Las entradas tienen un precio desde 16 euros y pueden adquirirse exclusivamente a través de los canales oficiales de venta, tanto en las taquillas del Auditorio Abanca como en sus plataformas digitales.