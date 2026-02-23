Santiago iniciará la próxima semana un plan de reparación del asfalto tras el temporal

La alcaldesa Goretti Sanmartín anunció el inicio de un programa de arreglos con soluciones duraderas, que conllevará cortes de tráfico y desvíos del transporte urbano Concello de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha anunciado que la esta semana se iniciarán las obras para reparar las incidencias en el asfalto causadas por el temporal. Las tareas se desarrollarán desde este lunes 23 de febrero hasta el martes tres de marzo.

Tal y como ha trasladado la mandataria local en la rueda de prensa de el pasado viernes, coincidiendo con la mejora del tiempo se empezarán los trabajos de asfaltado previstos por el departamento municipal de Obras. Y es que el Ayuntamiento contabilizó un total 220 incidencias en pavimentos de asfalto.

Según ha recordado Sanmartín, durante los últimos meses se hicieron "arreglos de emergencia" y a partir de ahora se dan las condiciones para iniciar el programa de reparaciones con soluciones "más duraderas".

Concretamente, los trabajos de reparación del pavimento se realizarán entre el lunes 23 de febrero y el martes 3 de marzo, en horario de 08.30 horas a 13.00 horas y de 14.30 a 19.30 horas. Las actuaciones comenzarán en el barrio de Fontiñas, en las rúas de Lisboa, Berlín, Londres, París, Roma, Bruxelas y Moscova. También en la rúa San Lázaro y en la avenida Camiño Francés.

A continuación, en la siguiente semana, están previstas las obras en las rúas da República Arxentina, Gómez Ulla, en el Ensanche, y otras localizaciones como a Ponte Vella de Vidán, la avenida Burgo das Nacións, o en el cruce de A Costa do Vedor con Quiroga Palacios.

Con todo, las actuaciones implicarán cortes de tráfico y desvíos del transporte urbano, que se pueden consultar en la web de Tussa.