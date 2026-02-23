Santiago acoge el concierto gratuito de ‘Il bosco di Giarianno’, la obra clave de José Zárate

El compositor José Zárate y el pianista Diego Ramos Cedida

La sede compostelana de la SGAE acogerá este martes 24 de febrero un concierto gratuito en el que se interpretará Il bosco di Giarianno, una de las obras más celebradas del compositor José Zárate.

La cita tendrá lugar a las 19.00 horas en la sede ubicada en la rúa Salvadas, 2A (Parque Vista Alegre), con entrada libre hasta completar aforo. El pianista Diego Ramos será el encargado de dar vida a esta partitura, compuesta entre 1997 y 2000. Una pieza entre la forma y la abstracción

Il bosco di Giarianno es una obra para piano escrita en itinerancia entre Roma, Madrid y Toledo que transgrede los límites entre la forma y la abstracción, así como entre lo culto y lo popular. Se trata de una partitura que ha marcado la trayectoria de José Zárate y que ahora ha sido publicada en formato discográfico por el sello Lindoro.

El concierto permitirá al público compostelano escuchar en directo una obra que se ha consolidado como referencia dentro del repertorio pianístico contemporáneo español, en un formato de proximidad y en un espacio habitual de la programación cultural en la ciudad.