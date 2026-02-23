Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Rescatadas dos personas que tuvieron que refugiarse en un tejado por el incendio de una vivienda en Rois

El fuego se originó a las 6.30 horas en Oín de Abaixo y obligó a intervenir al GES de Padrón, bomberos y servicios sanitarios

Eladio Lois
Eladio Lois
23/02/2026 11:07
Los servicios de emergencias intervinieron a primera hora de la mañana en Oín de Abaixo, en Rois
Los servicios de emergencias intervinieron a primera hora de la mañana en Oín de Abaixo, en Rois
GES de Padrón (Facebook)
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Dos personas tuvieron que ser rescatadas del tejado de una vivienda en el municipio coruñés de Rois tras declararse un incendio en el interior del inmueble a primera hora de este lunes. El fuego se registró en el lugar de Oín de Abaixo sobre las 6.30 horas, según informó el 112.

En el momento del suceso había cinco personas en la casa. El incendio comenzó en una habitación situada en la planta inferior, lo que dificultó la salida de los ocupantes. Ante la imposibilidad de abandonar el inmueble por el interior, dos de ellos optaron por refugiarse en el tejado a la espera de la llegada de los equipos de emergencias. 

Intervención del GES y atención sanitaria

Con la llegada de los efectivos del GES de Padrón, los ocupantes fueron abandonando progresivamente la vivienda. Las dos personas que se encontraban en el tejado fueron finalmente rescatadas por el equipo de emergencias.

Aunque no se registraron heridos como consecuencia directa del incendio, una persona tuvo que ser atendida en el lugar por el equipo médico desplazado. En el operativo participaron también los Bomberos de Boiro, el 061, Protección Civil y la Guardia Civil.

El fuego dejó una habitación completamente calcinada, mientras que el resto de la vivienda resultó afectada por la acumulación de humo. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Las trece falleras posan en la plaza del Obradoiro con la Catedral de Santiago al fondo

¿Qué hacen trece falleras en la plaza del Obradoiro?
Eladio González Lois
A Fundación Rosalía de Castro realizou actos na praza de Vigo e no Panteón de Galegas e Galegos Ilustres

Compostela reivindica a vixencia de Rosalía no 189 aniversario do seu nacemento
Adriana Quesada
Ofrenda floral ante la estatua de Rosalía en el paseo do Espolón

Padrón rinde homenaje a Rosalía en el 189 aniversario de su nacimiento
Eladio González Lois
El vídeo difundido en redes acumula miles de reproducciones y cientos de comentarios

Indignación en Santiago por un vídeo viral en el que una mujer maltrata a su perro en plena calle
Eladio González Lois