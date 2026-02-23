Rescatadas dos personas que tuvieron que refugiarse en un tejado por el incendio de una vivienda en Rois

Los servicios de emergencias intervinieron a primera hora de la mañana en Oín de Abaixo, en Rois GES de Padrón (Facebook)

Dos personas tuvieron que ser rescatadas del tejado de una vivienda en el municipio coruñés de Rois tras declararse un incendio en el interior del inmueble a primera hora de este lunes. El fuego se registró en el lugar de Oín de Abaixo sobre las 6.30 horas, según informó el 112.

En el momento del suceso había cinco personas en la casa. El incendio comenzó en una habitación situada en la planta inferior, lo que dificultó la salida de los ocupantes. Ante la imposibilidad de abandonar el inmueble por el interior, dos de ellos optaron por refugiarse en el tejado a la espera de la llegada de los equipos de emergencias.

Intervención del GES y atención sanitaria

Con la llegada de los efectivos del GES de Padrón, los ocupantes fueron abandonando progresivamente la vivienda. Las dos personas que se encontraban en el tejado fueron finalmente rescatadas por el equipo de emergencias.

Aunque no se registraron heridos como consecuencia directa del incendio, una persona tuvo que ser atendida en el lugar por el equipo médico desplazado. En el operativo participaron también los Bomberos de Boiro, el 061, Protección Civil y la Guardia Civil.

El fuego dejó una habitación completamente calcinada, mientras que el resto de la vivienda resultó afectada por la acumulación de humo.